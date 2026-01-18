Trend periculos pe TikTok. Tinerii distrug mașini pentru like-uri. Avertismentul MAI: „Fapta poate duce la închisoare”

Pentru aprecieri, bani sau notorietate rapidă, tot mai mulți tineri ajung să comită fapte ilegale sau să își pună viața în pericol / Foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trage un semnal de alarmă privind provocările periculoase de pe TikTok, care încurajează inclusiv minorii să facă gesturi riscante pentru vizualizări, precum aruncarea de obiecte pe fereastră sau vandalizarea mașinilor.

Potrivit MAI, astfel de provocări pun în pericol viaţa oamenilor.

„Atenţie la provocările periculoase din mediul online! Mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori - inclusiv minori - să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.

Totodată, MAI avertizează că participarea la acest trend periculos apărut în mediul online poate duce la amenzi sau chiar închisoare.

„Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.

Reacția ministerului vine după ce, în urmă cu o săptămână, poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.