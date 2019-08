Un medic din România, revoltat de ce a pățit într-un spital: „Au fost necesare trei ore şi plimbări între spitale”

Un medic din România a povestit pe pagina sa de Facebook, o situație fără precedent.

Georgeta Mercuţ, medic oftalmolog în cadrul Spitalului Militar Craiova, a ajuns cu soţul său în cel mai mare spital din Dolj. Soţul său, medic ortoped chiar la Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, se afla acolo în calitate de pacient, în 14 august 2019, în urma unui accident vascular cerebral suferit.

„Confirm întru totul experienţa din spitalul în care soţul meu lucrează de peste 25 de ani, unde pentru o tomografie au fost necesare 3 ore şi plimbări între spitale cu lipsuri de tot felul. De asemenea, am constatat lipsa de empatie a colegilor care ştiau că terapia care îi putea salva viaţa se face la Slatina şi nu au spus. În aceeaşi măsură, nu am cuvinte suficiente de mulţumire faţă de colegii slătineni foarte competenţi care au venit la spital în miezul nopţii pentru a-i administra, în ultimele minute, terapia salvatoare. Aici, tomografia s-a făcut în 5 minute. A fost o cursă contra cronometru în care am înţeles că în Craiova se poate muri cu zile pentru că medicii ocupă posturi nemeritate. Sănătate tuturor! Georgeta Mercuţ“, a scris femeia pe pagina sa de Facebook.