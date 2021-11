Răsturnare de situație: elevii s-ar putea reîntoarce în bănci. Care este condiția anunțată de Sorin Cîmpeanu

”Ca ministrul al Educației am avut de ales între a păstra toate școlile și grădinițele închise, lucru pe care l-am considerat inacceptabil și a lăsa toate școlile și grădinițele deschise, lucru care nu putea fi adoptat pentru că ar fi însemnat să negăm situația epidemiologică gravă.

A trebuit să găsim un criteriu de departajare între ceea ce putem deschide cu prezență fizică și ceea ce nu putem deschide cu prezență fizică. Acest criteriu a fost ales a fi rata de vaccinare.

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat 70% rată de vaccinare, incluzându-i pe cei trecuți prin boală. Am compensat numărul celor trecuți prin boală prin coborârea pragului de la 70 la 60% prag de vaccinare. Acest lucru a generat situații precum cele din mediul rural în care nu avem cazuri de infectare, dar nici nu avem destul de mulți vaccinați”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că propunerea trebuie aprobată de autoritățile sanitare.

”Am decis să asum, în calitate de Ministru al Educației, chiar dacă nu am competențe epidemiologice, să înaintez această propunere de completare a ordinului comun ministru Sănătate - ministru Educație, cu acea excepție ca sub 3 la mie elevii și copiii din grădinițe pot merge la școală cu prezență fizică pentru că aceștia sunt cei care au avut cel mai mult de suferit din cauza deficiențelor predării online. Pentru că grădiniță în sistem online nu poate funcționa. Pentru toate aceste motive am propus acest prag de 3 la mie, fără să am competențe epidemiologice și aștept de la autoritățile sanitare să se pronunțe, Ministerul Sănătății și INSP, dacă este bine 3 la mie sau 2,5 la mie sau 3,5 la mie”, a mai spun Cîmpeanu la Antena 3.

”Vă spun și de când s-ar putea adopta. În primul rând nu trebuie să bulversăm școala, toată această săptămână vom funcționa după regulile cunoscute, nu se schimbă nimic. După ce vom vedea evoluția epidemiologică, sunt convins că am putea aplica această regulă cu exceptarea localităților care sunt cu incidență sub 3 la mie, dacă nu de săptămâna următoare, de săptămâna care începe cu luni, 22 noiembrie”, a concluzionat ministrul Educației.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal