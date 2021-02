Sorin Lavric despre Diana Şoşoacă: "I-am spus că este insuportabilă, că ne face de râs. Are ceva paranoid"

Liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric a declarat în exclusivitate la Antena 3 că acuzaţiile care i se aduc de către senatoarea Diana Şoşoacă nu sunt adevărate.

"În niciun caz nu puteam în plen pentru că eram sub ochii senatorilor, stăteam în drepta doamnei preşedinte Anca Dragu şi nu aveam cum să ridic mâna asupra doamnei Şoşoacă.

Altercaţia pe care am avut-o cu doamna Şoşoacă s-a petrecut în biroul lui Claudiu Târziu şi am fost toţi trei acolo. Claudiu Târziu poate să depună mărturie, că nu am avut nici cea mai mică intenţie să ridic mâna.

Astea sunt fantasmagoriile doamnei Şoşoacă, al cărei temperament coleric şi belicos dornic de conflict ştie să născocească asemenea scenarii", a spus Sorin Lavric la Antena 3.

De la ce a început scandalul cu senatoarea Diana Şoşoacă

"După scandalul pe care această doamnă l-a iscat în plenul senatului, când a început să urle la toţi pereţii, făcându-i criminali şi infractori pe preşedinta senatului şi pe secretarul general al senatului domnul Ciprian Bucur, fireşte că eram într-o stare de spirit groaznic pentru că, femeia asta pur şi simplu ne pune într-o lumină atât de proastă încât nu mai putem să exercităm exerciţiul parlamentar în senat.

Doamna aceasta în clipa în care intră în senat deja o sămânţă de discordie şi tensiune creşte. Ea nu poate, când intră într-o încăpere, indiferent că este Senatul sau un birou, nu poate intra fără să emane energie negativă, asta este drama ei", explicat Sorin Lavric la Antena 3.

Sorin Lavric: "Diana Şoşoacă intoxică orice atmosferă"

"Diana Şoşoacă intoxică orice atmosferă, orice anturaj în orice colectiv. I-am spus că este insuportabilă, că ne face de râs, că nu te poţi purta aşa în Senat că nu este o mahala şi că atitudinea ei este o atitudine de mahalagioaică, aşa i-am spus, ea trage după ea un damf de mahala", a mai precizat Sorin Lavric

Sorin Lavric: "Diana Şoşoacă nu este un om de echipă"

"Puteţi întreba pe oricine, ea este solitară ea, este propria sa echipă. Nu a avut niciun răspuns (n.r- la acuzaţii), mă privea pe mine şi pe Claudiu Târziu ca pe nişte pigmei ca pe nişte nimicuri care încearcă să oprească destinul ei providenţial, fără să îşi dea seama că destinul ei este unul coleric pus numai şi numai pe conflict şi pe stârnire de controverse inutile", a mai spus Sorin Lavric.

Sorin Lavric acuză modul în care Diana Şoşoacă îşi expune punctele de vedere

"Felul în care face acest lucru o sabotează pe de-a-întregul. La ea adevărul este compromis de modul acesta imposibil din punct de vedere psihologic în care se manifestă.

Ştiţi foarte bine cum vorbeste, cum se mişcă doamna Şoşoacă. Ea nu este o fire în înţelesul normal al cuvântului. Ea are ceva coleric şi aproape paranoid.

Ea trebuie tot timpul să domine şi trebuie tot timpul să convingă pe oricine. Cine încearcă să i se împotrivească trebuie înlăturat", a mai spus Sorin Lavric.

El a mai precizat că la nivel de senat AUR este unit şi toţi colegii şi-au dat seama ce fel de "poamă" este senatoarea Diana Şoşoacă.

"Psihologic femeia aceasta este imposibilă. Ăsta este detaliul esenţial. Ruptura noastră este o ruptură care ţine de morală şi de această bună cuviinţă de acest tact pe care ea nu îl are deloc. Este de ajuns să o vedeţi, priviţi fizionomia", a mai spus Sorin Lavric.

