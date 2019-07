Sorin Ovidiu Bălan: „Criminalul e un ciudat. Am vorbit cu zeci de oameni ieri și îl descriu ca pe un introvertit, îi sărea țandăra din orice”

Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a venit cu noi informații legate de criminalul din Caracal care ar fi ucis-o pe Alexandra Mâceșanu.

„Criminalul era un ciudat. Am vorbit cu zeci de oameni ieri, am stat acolo până s-au terminat cercetările. O doamnă mi-a spus că a venit să-i pună termopanele, nu s-au înțeles cu el, era morocănos, îi sărea țandăra din orice. Oamenii îl descriu ca pe un introvertit. Trebuie să luăm cu mare precauție absolut toate declarațiile pentru că deja s-a pornit și fabrica de zvonuri. Dacă nici de data asta nu se iau măsuri radicale pentru restructurarea Poliției, a MAI, a STS, a Parchetului, înseamnă că am murit degeaba”, a spus jurnalistul la Antena 3.

„Ancheta o să fie una foarte grea pentru a se indentifica întreaga activitate a acestui criminal în serie”, a mai spus Bălan.