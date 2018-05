Soțul directoarei liceului din Focșani, care e implicată într-un scandal sexual fără precedent: „Sunt devastat. Am avut încredere în ea“

foto- Youtube

Directoarea Liceului de Artă din Focșani, Diana Rozalia Tăicuţu, este protagonista unor imagini revoltătoare. Aceasta a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un elev de-al său, în vârstă de 19 ani.

După ce imaginile au fost făcute publice, directoarea liceului și-a dat demisia din funcție.

Soțul acesteia, cadru didactic la același liceu, cu care e în proces de divorț, s-a declarat șocat de comportamentul acesteia, dar spune că nu el este cel care a oferit imaginile compromițătoare presei.

“Au fost neînţelegeri, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate. Soţia mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic, că nu e nicio problemă. Eu am avut încredere în ea. Eu am rămas devastat în urma acelor poze. Nu ştiu ce să mai comentez la asemenea întâmplări. Îmi pare rău. Ovidiu (n. a. elevul care avea o relaţie cu profesoara) cred că a căzut victimă. Este un copil de 19 ani, un adolescent în formare. Un cadru didactic, director, un lider nu ar face aşa ceva niciodată… Bănuieli au fost, probabil în capul meu erau diverse scenarii, dar soţia mă liniştea şi îmi spunea că nu s-a întâmplat nimic şi că este ca o mamă pentru elev”, a spus Stelian Ghinea, soțul directoarei, potrivit Vrancea24.