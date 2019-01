STIAI CA? Poti promova mai usor examenul auto, respectand 5 reguli simple! (P)

Examenul auto este, cel mai probabil, unul dintre cele mai stresante si emotioante examene pe care le vei parcurge vreodata. Unii elevi aleg sa se streseze atat de mult inainte de examen, incat sansele de a-l promova scad considerabil, cu toate ca acestia s-au pregatit de zor pentru marele eveniment. La mijloc se afla parintii si prietenii, care te preseaza si asteapta cu sufletul la gura sa pleci cu permisul in buzunar, costurile ridicate si timpul investit, etc. Toate aceste lucruri ajung sa devina o apasare pentru tine si, implicit, vor genera emotii, panica si stres. Cum sa procedezi pentru a scapa de aceste stari deluzorii? Care este secretul pentru a promova cu mai mare usurinta examenul auto?

Alaturi de o pregatire corespunzatoare, tot ce trebuie sa faci este sa respecti 5 reguli simple:

1. Ramai mereu calm si atent

Odata ce te-ai decis sa faci scoala de soferi, astepti cu nerabdare sa termini orele de condus, sa iei examenul si permisul si sa incepi sa conduci cat mai repede propria masina. Ei bine, trebuie sa stii ca rabdarea este o virtute, iar acest lucru se aplica, cu siguranta si atunci cand inveti sa conduci. E important sa ramai mereu calm si atent atunci cand esti la volan, fara sa te lasi acaparat de emotii si de nerabdare.

Nu te forta, fii atent la fiecare manevra pe care o executi si asculta cu atentie indicatiile instructorului. Cu cat te vei gandi mai putin la momentul in care vei termina orele, cu atat vei putea sa fii mai concentrat la volan,in fiecare situatie. Nu incerca sa faci lucrurile mai repede decat ar trebui sa se intample de fapt. Acest lucru iti va fura din atentie si la examen, fapt care te poate face sa gresesti si, automat, sa te pierzi cu firea. Da-ti suficient timp sa faci lucrurile asa cum trebuie si, cu siguranta, iti vei creste sansele sa promovezi examenul din prima.

2. Pune cat mai multe intrebari

Ora de condus nu inseamna numai sa executi ce spune instructorul, precum un robot. Condusul este un lucru pe care fiecare om in parte il face diferit, ceea ce inseamna ca si tu ai propriul stil de a conduce si, pe parcurs, se va contura mai bine.

Daca simti ca ai probleme cu o anumita tehnica, cu anumite manevre care ti se par complicate sau esti nedumerit cu privire la anumite aspecte ale legislatiei si regulilor de circulatie, pune intrebari! Intreaba-ti instructorul orice vrei sa stii, fara sa iti fie teama ca intrebarea ar putea sa fie nepotrivita sau ca te va da de gol ca nu cunosti anumite lucruri. Chiar daca nu are legatura cu momentul, orice intrebare este binevenita si te va deschide catre ceea ce trebuie sa ai la cunostinta, legat de reguli, despagubiri in cazul accidentelor rutiere, semne de circulatie, conditii, etc.

Este normal sa gresesti si, mai mult de atat, este normal sa fii curios si sa pui intrebari, mai ales in perioada de invatare. Daca nu iti iese un lucru, recunoaste unde gresesti si incearca sa remediezi acest lucru impreuna cu instructorul tau. Cu siguranta este, in primul rand, interesul tau sa inveti cat mai bine si sa promovezi cat mai usor.

3. Invata sa conduci pe toate tipurile de drum

Instructorul tau te va limita numai la zona in care este scoala de soferi respectiva. E important ca, inainte de examen, sa te asiguri ca ai condus pe toate tipurile de drum si ai experimentat tot ceea ce inseamna trafic. Nu ramane numai in zona ta de confort, caci iti va fi mult mai greu sa te obisnuiesti dupa, atunci cand te vei confrunta cu adevarata jungla din trafic. Daca vei fi familiarizat cu toate tipurile de drum, nu vei intampina dificultati si nu iti va fi frica atunci cand vei conduce pe cont propriu. Diversitatea este cheia!

4. Incearca sa fii cat mai discret

Cu cat vor sti mai multi oameni ca faci scoala de soferi, cu atat mai multa presiune va fi pe umerii tai. Vei fi preocupat de faptul ca, daca nu promovezi din prima examenul va trebui sa le dai vestea atator oameni, prieteni, amici si parinti, lucru care te va distrage de la ce ai de facut cu adevarat si te va incarca de emotii inutile. Pentru a putea ramane concentrat la invatat si la probele de care trebuie sa treci, fii mai discret in legatura cu asta si pastreaza pentru tine. Atunci cand vei promova, va fi o adevarata surpriza pentru cei dragi.

5. Ignora toate zvonurile pe care le auzi

Vei auzi multe povesti ingrozitoare, cu politisti fiorosi in dreapta, care nu vor sa promoveze elevii din motive inexistente si alte experiente care te vor speria. De regula, oamenii povestesc despre experientele lor mai putin placute. Nu vei auzi pe nimeni povestind cat de frumos a reusit sa promoveze examenul si cat de linistita, usoara si placuta a fost experienta. Atunci cand promoveaza, oamenii au tendinta de a nu impartasi succesul si cu ceilalti. De aceea, trebuie sa te astepti sa auzi numai povesti negative. Ignora-le si concentreaza-te numai la ce ai tu de facut si la metodele prin care poti invata cat mai bine, pentru a trece examenul.

Indiferent de ce spun cei care nu au reusit sa promoveze examenul, trebuie sa stii ca examinatorul nu se afla acolo cu scopul de a te pica sau de a te face sa gresesti. Asadar, ramai pozitiv, atent si concentrat, fara sa lasi emotiile sa puna stapanire pe tine.