„Străzi Deschise” modifică traseele a trei linii de autobuz în București, în fiecare weekend până în octombrie 2026

Calea Victoriei din București, pietonală în cadrul evenimentului Străzi Deschise. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB

Liniile de autobuz 178, 205 și 311 vor circula pe trasee modificate în fiecare weekend din intervalul 25 aprilie – 11 octombrie 2026, între orele 09:00 și 22:00, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Modificările sunt generate de proiectul Primăriei Municipiului București „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, care impune restricționarea traficului rutier în fiecare sâmbătă și duminică pe Calea Victoriei, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, pe strada Ion Brezoianu, între străzile Lipscani și Valter Mărăcineanu, precum și pe strada Valter Mărăcineanu, între strada Ion Brezoianu și Calea Victoriei.

Traseele modificate:

Linia 178 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Apusului” și intersecția străzilor Știrbei Vodă, Ion Câmpineanu și Luterană, de unde va vira pe strada Luterană până la stația „Știrbei Vodă”, apoi pe strada General Constantin Budișteanu și strada Mircea Vulcănescu, revenind ulterior pe traseul obișnuit.

Linia 205 va urma traseul de bază între terminalul „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei cu Bulevardul Dacia. De acolo, pe sensul spre Piața Unirii, va fi deviată pe Bulevardul Dacia, strada Berzei, strada Vasile Pârvan, Podul B.P. Hașdeu și Splaiul Independenței până la „Piața Unirii 2”. Sensul opus rămâne nemodificat.

Linia 311 va circula pe traseul de bază între „Faur” și Piața Universității, după care va fi deviată pe Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu și strada Știrbei Vodă până la stația „Luterană”. La întoarcere, va urma strada Știrbei Vodă, Calea Victoriei, strada C.A. Rosetti și strada Maria Rosetti, revenind pe traseul actual.