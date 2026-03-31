Surse: Fostul șef de cabinet al lui Grindeanu, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Percheziții la ARR pentru examene trucate

1 minut de citit Publicat la 11:37 31 Mar 2026 Modificat la 11:56 31 Mar 2026

Sediul DNA din București. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj desfășoară o amplă operațiune de percheziții la Autoritatea Rutieră Română (ARR), într-un dosar ce vizează fapte de corupție și infracțiuni asimilate acestora, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN. Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla și Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, în perioada în care acesta ocupa funcția de ministru al Transporturilor, actual director general al ARR, conform surselor citate.

Descinderile au loc simultan în mai multe județe din țară, respectiv în București, Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, atât la sedii ale instituției, cât și la domiciliile unor persoane suspectate de implicare în rețea.

Ancheta vizează modul în care erau obținute certificatele necesare desfășurării activităților de tip ride-sharing, dar și atestatele profesionale pentru șoferii de transport marfă. Procurorii suspectează că, în mai multe județe, examenele organizate de ARR ar fi fost fraudate în mod sistematic.

„Taxă” pentru a promova examenul, între 600 și 1.500 de euro

Concret, există suspiciuni că unii candidați ar fi fost înlocuiți de alte persoane la susținerea probelor sau ar fi primit răspunsurile în timpul examenului, în schimbul unor sume de bani. Potrivit surselor, „tarifele” pentru promovarea frauduloasă a examenelor ar fi variat între 600 și 1.500 de euro.

În dosar sunt vizați 12 suspecți, inclusiv Cristian Anton, iar acuzațiile includ luare și dare de mită, trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și divulgarea de informații confidențiale.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga amploare a rețelei și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.