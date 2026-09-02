Tamagotchi, jucăria copilăriei pentru milioane de Millennials, revine în ediție aniversară după 30 de ani, sub formă de inel. Cât costă

Inelul Tamagotchi Ring, în ediție aniversară la 30 de ani de la lansare. Sursa foto: Hepta

Pentru mulți dintre cei care au copilărit în anii ’90 și 2000, Tamagotchi înseamnă mai mult decât o simplă jucărie. A fost animalul virtual de care trebuia să ai grijă permanent, iar modelul original s-a bucurat de o popularitate uriașă și în România. Acum, la 30 de ani de la apariția sa, celebrul dispozitiv revine într-o formă care pare desprinsă din viitor: un Tamagotchi atât de mic încât poate fi purtat ca un inel.

Compania japoneză Bandai marchează trei decenii de la lansarea primului Tamagotchi printr-un nou model, numit Tamagotchi Ring, cea mai mică versiune a jucăriei realizată până acum, potrivit SoraNews24.

Pentru generația Millennials, vestea vine cu o doză serioasă de nostalgie. Tamagotchi a făcut parte din copilăria unei întregi generații, iar responsabilitatea de a hrăni, curăța și îngriji animalul virtual era, pentru mulți copii, o adevărată misiune zilnică. Dacă atunci dispozitivul încăpea în buzunar, noua versiune poate sta literalmente pe deget.

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Cum arată noul Tamagotchi Ring

La prima vedere, noul dispozitiv păstrează aproape toate elementele care au făcut celebru Tamagotchi. Are în continuare forma clasică de ou, un ecran LCD și cele trei butoane de control.

Diferența majoră este dimensiunea. Tamagotchi Ring măsoară doar 28 de milimetri, iar unitatea este cu aproximativ 56% mai mică decât Tamagotchi-ul original.

Ecranul are o înălțime de doar 14,2 milimetri, însă Bandai spune că acesta păstrează funcțiile și mecanicile de joc ale unui model obișnuit. Astfel, utilizatorii pot în continuare să-și hrănească și îngrijească animalul virtual și să urmărească evoluția acestuia.

Inelul vine și cu un distanțier ajustabil, astfel încât să poată fi adaptat mai multor dimensiuni de deget. Potrivit informațiilor oferite pentru lansarea din Japonia, acesta este conceput pentru mărimile japoneze 10–14.

30 de personaje clasice, inclusiv unele secrete

Ediția aniversară vine și cu o altă surpriză. Utilizatorii vor putea crește animalul virtual până la una dintre cele 30 de forme inspirate de personaje Tamagotchi clasice, adunate din istoria de trei decenii a brandului.

Unele dintre acestea sunt personaje secrete, iar forma în care evoluează animalul depinde de modul în care este îngrijit. Practic, felul în care te ocupi de micul tău companion virtual poate influența rezultatul final.

Iar faptul că dispozitivul este purtat pe deget ar putea face misiunea ceva mai ușoară. Tamagotchi-ul este permanent la îndemână, astfel că utilizatorul poate verifica mai rapid dacă animalul virtual are nevoie de atenție.

Noul Tamagotchi se poate încărca

Dimensiunile reduse nu sunt singura noutate. Bandai subliniază și faptul că noul model are cel mai mic număr de componente dintre modelele Tamagotchi cu ecran LCD color lansate de la Tamagotchi + Color, introdus în 2008.

Tamagotchi Ring are doar 64 de componente, dintre care 52 electronice și 12 din plastic. Prin comparație, modelul Tamagotchi Paradise, lansat în 2025, are 116 componente.

O altă premieră pentru serie este prezența unei baze de încărcare dedicate. Astfel, chiar dacă dispozitivul este suficient de mic pentru a fi purtat pe deget, încărcarea se face separat, prin suportul inclus.

Cât costă Tamagotchi Ring

Noul Tamagotchi Ring este disponibil în trei combinații de culori: roz cu alb perlat, albastru deschis cu auriu metalic și negru cu argintiu metalic.

Prețul anunțat de Bandai este de 7.700 de yeni, echivalentul a aproximativ 48 de dolari sau 40 de euro, în funcție de cursul de schimb.

Precomenzile sunt deja deschise, iar acestea sunt programate să se încheie pe 6 octombrie 2026, la ora 23:00 în Japonia. Livrările sunt programate în două etape, în februarie și aprilie 2027.

Tamagotchi, de la jucărie de buzunar la accesoriu purtat pe deget

Primul Tamagotchi a fost lansat în 1996, iar conceptul era extrem de simplu: utilizatorul primea un animal virtual de care trebuia să aibă grijă pentru a-l menține sănătos și „în viață”.

De-a lungul anilor, seria a trecut prin numeroase transformări și perioade în care popularitatea sa a scăzut, însă brandul a revenit în atenție în ultimii ani. Tamagotchi a cunoscut o nouă perioadă de popularitate inclusiv în rândul tinerilor, iar în Tokyo există chiar și un magazin dedicat brandului, în zona Harajuku.

La 30 de ani de la debut, transformarea într-un inel este probabil una dintre cele mai neobișnuite evoluții ale jucăriei. Conceptul de bază rămâne însă același: un mic animal digital care are nevoie de atenția proprietarului.