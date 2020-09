Tehnici minim invazive pentru tratament hernie de disc, cu rezultate extraordinare pe termen lung!

Desi unele dureri de spate nu au o cauza anume, exista situatii cand acestea sunt rezultatul unei hernii de disc. Herniile de disc pot fi lombare sau cervicale. Pentru acestea exista tratament hernie de disc minim invaziv sau, in cele ami grave cazuri, tratament chirurgical.

Ce inseamna, din punct de vedere medical, o hernie de disc?

Discurile intervertebrale sunt un fel de tampoane care separa vertebrele, avand functia de amortizoare si sunt formate dintr-un inel circular de ligamente (inelul fibros) care adaposteste un miez gelatinos (nucleul pulpos). Un herniat de disc se formeaza atunci cand, din diverse motive, presiunea interna a nucleului pulpos este excesiva, inelul fibros se rupe si o parte a nucleului iese, ca si cand ar fi fost scos din disc, tocmai prin herniere. Alaturi de discuri se afla radacinile care formeaza nervii membrelor (adica ai bratelor si picioarelor) care, comprimate (adica apasate) de fragmentul de nucleu herniat, genereaza durere. Aceasta este cunoscuta drept brahialgie daca este la nivelul membrului superior si sciatica daca este la nivelul membrului inferior. Riscul de hernie creste si odata cu slabirea ligamentelor inelului fibros, care se poate datora nu numai imbatranirii tesuturilor, ci si conditiilor care accelereaza degenerarea acestuia. Aceste conditii sunt postura incorecta, munca sau un sport care uzeaza discul sau care duce la supraincarcari ale coloanei vertebrale, traume si multe altele.

Hernia poate fi rezolvata numai chirurgical?

Chiar si discul intervertebral, ca toate tesuturile corpului uman, are mecanisme de reparare spontana. Gandeste-te la vanatai, rani, taieturi, fracturi sau entorse articulare. Astfel, dupa o hernie de disc, mecanismele de reparare tind sa sudeze (adica sa vindece) fibrele inelului fibros (la fel cum se intampla dupa o entorsa), in timp ce partea din nucleul pulpos herniat in exterior, spre radacina nervoasa, este reabsorbita incet. Prin urmare, cele mai multe cazuri de hernie de disc se rezolva spontan, de obicei pe o perioada de aproximativ una pana la doua luni. Sarcina medicului este, in aceasta perioada, de a controla durerea si de a monitoriza sau preveni aparitia deficitelor neurologice (cum ar fi pareza membrelor sau tulburarile sfincteriene) care sunt periculoase sau care ar putea fi rezolvate ulterior cu dificultate.

Durerea este de obicei controlata atat prin terapie medicala ( prin medicamente antiinflamatorii si analgezice), cat si eventual cu infiltratii analgezice directe in radacina nervoasa comprimata de hernie, infiltratii care pot fi realizate rapid si usor, in urma unei scanari CT. Astfelde interventii pot fi efectuate la clinici precum Bio Ortoclinic. Putem spune ca interventia chirurgicala este necesara doar intr-un procent mai mic de hernii de disc. Evident, deoarece hernia este, in majoritatea cazurilor, o boala benigna, interventia chirurgicala trebuie sa fie, de asemenea, cat mai putin agresiva posibil.

Deci, exista tehnici de tratament minim invaziv pentru herniile de disc? Care sunt avantajele lor?

Cu siguranta da, si exista de peste treizeci de ani. Hernia de disc, atat lombara, cat si cervicala, poate fi eliminata prin tehnici percutanate (adica fara a fi nevoie de taieturi, ci prin introducerea instrumentelor prin gauri mici in piele, ca in artroscopie), de exemplu prin fragmentarea nucleului pulpos si apoi prin aspirarea acestuia sau prin vaporizarea acestuia prin intermediul sondelor alimentate cu radiofrecvente sau cu fibre optice laser.

Desigur, exista multe alte tehnici precum fizitoerapia, masajul, kinetoterapia etc, acestea variind de la caz la caz. In urma unui consult, se ia decizia aplicarii celui mai bun tratament pentru a adapta mai bine o metoda specifica tipului de hernie, topografiei sale, varstei pacientului (tesuturile se schimba in timp si astfel reactia lor la diferitele tipuri de energie utilizate), etc. Evident, tehnicile minim invazive au multe avantaje. Instrumentele folosite in anumite tehnici sunt extrem de subtiri, usor de controlat prin radioscopie sau prin scanare CT. Interventiile se efectueaza fara durere sau disconfort pentru pacient. Un tratament minim invaziv respecta tesuturile, adica structura osoasa si musculara a coloanei vertebrale, care ramane intacta. Acest lucru reprezinta un plus, in special la sportivi si la persoanele in varsta. Mai mult, nu exista riscul formarii de cicatrici post-chirurgicale profunde la nivelul radacinilor nervoase (risc tipic in interventia chirurgicala deschisa), cicatrici care pot fi mai dureroase decat hernia si sunt dificil de indepartat. De asemenea, mobilizarea pacientului dupa operatie si reluarea activitatilor sunt mult mai rapide.

Cand, pe de alta parte, este necesara interventia chirurgicala?

Chirurgia deschisa traditionala devine necesara atunci cand o hernie de disc, datorita topografiei sale sau a dimensiunii sale excesive, nu poate fi rezolvata printr-un tratament minim invaziv, iar durerea nu se rezolva spontan cu tratamente analgezice conservatoare. La nivel lombar, interventia chirurgicala este necesara, uneori chiar de urgenta, in prezenta unor deficite neurologice severe, reprezentate de obicei atat prin pareze ale membrelor, cat si prin tulburari sfincteriene (de exemplu, incontinenta urinara). La nivel cervical, o hernie mare poate comprima maduva spinarii, ducand astfel la suferinte neurologice atat ale membrelor superioare, cat si ale membrelor inferioare. Chiar si aceasta afectiune, mai ales daca este confirmata de studii neurofiziologice, poate fi recomandata pentru interventia chirurgicala de decompresie.

Insa pentru a nu ajunge in astfel de situatii, cel mai indicat este sa iei masuri din timp si sa mergi la medicul ortoped din timp. Poti rezolva aaceasta problema cu adevarat dureroasa usor, prin tratamente precum elogatie, infiltratii, sistemul David, mobilizare si multe altele. Pentru a avea rezultate suprinzatoare, alege specialistii de la calinica Bio Ortoclinica si respecta, intocmai, sfaturile acestora.