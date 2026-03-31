Timișoara trimite generatoare electrice în Ucraina: Primăria alocă 170.000 de lei pentru ajutorul umanitar destinat Kievului

Rusia a atacat de nenumărate ori sistemul energetic al Ucrainei.

Primăria municipiului Timişoara va trimite la Kiev generatoare electrice destinate persoanelor afectate de criza energetică. Proiectul de hotărâre iniţiat de edilul Dominic Fritz a fost aprobat, marţi seara, în şedinţa de Consiliu Local.

Pentru asta, se va aloca din fondul de rezervă constituit în bugetul local al Municipiului Timişoara suma de 169.400 lei pentru achiziţionarea de generatoare electrice, scrie Agerpres.

Ambasada Ucrainei în România a solicitat, la începutul lunii februarie, generatoare electrice care să poată fi utilizate în cadrul sistemului de urgenţă al capitalei Ucrainei, Kiev. Primăria municipiului Timişoara a acceptat solicitarea transmisă de Administraţia de Stat a oraşului Kiev, prin Unitatea de Cooperare Internaţională, potrivit proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Dominic Fritz.

Generatoarele electrice sunt necesare pentru supravieţuirea populaţiei civile, iar sprijinul umanitar a fost aprobat de consilierii locali timişoreni.

Predarea generatoarelor achiziţionate se va realiza pe baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Municipiul Timişoara şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne al României sau între Municipiul Timişoara şi Uniunea Ucrainenilor din România, care va efectua transferul către autorităţile ucrainene, în funcţie de opţiunea care asigură cea mai rapidă livrare către Administraţia de Stat a oraşului Kiev.