Toate detaliile despre venirea Elenei Udrea în România. Cum a ajuns fostul ministru al Turismului în țară. Adrian Alexandrov a spus totul

Noi informații cu privire la modul în care a ajuns Elena Udrea în țară au fost dezvăluite în exclusivitate de Adrian Alexandrov. Viitorul soț al fostului ministru al Turismului susține că au trecut granița pe la Giurgiu la 6 dimineața.

”Zborul a fost 19:30 Frankfurt - 22:20 Sofia. Am trecut la 6 dimineața granița. Avionul a avut întârziere 25 de minute, deci a aterizat în Sofia la 22:45. Am mâncat și am mers încet pe drum. E foarte simplu și ușor de verificat.”, a spus Alexandrov.