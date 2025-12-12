Traficul de pe drumurile ţării va fi monitorizat cu 400 de noi camere. Ce abateri vor surprinde acestea şi cum vor fi amendaţi şoferii

Traficul de pe drumurile ţării va fi monitorizat cu 400 de noi camere. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook (fotografie ilustrativă generată cu AI)

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, că instituţia pe care o conduce va instala 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naţionale şi autostrăzi. Camerele vor surprinde mai multe abateri comise de şoferi în trafic, cum ar fi depășirea vitezei regulamentare sau lipsa rovinietei. Amenda va veni direct acasă, în poştă.

"Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi!

Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei.

Astăzi am făcut un nou pas concret în această direcție: am transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului", a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat şi că "vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare".

"Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

- monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,

- verificarea deținerii rovinietei,

- procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

Principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan.

Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele", a mai postat Cristian Pistol pe Facebook.

Şoferii care au comis abateri în trafic şi nu vor fi opriţi de poliţiştii rutieri pentru sancționarea directă vor primi amenda acasă, în poştă, pe baza imaginilor surprinse de aceste noi camere.

CNAIR a lansat licitaţia şi pentru încă şase spaţii moderne de servicii

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lansează licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei (A7).

"Lansăm licitaţia pentru încă 6 spaţii moderne de servicii pe autostrăzile din România! Oamenii au nevoie de drumuri moderne, dar şi de servicii de calitate şi asta dorim să le oferim. În acest sens, am transmis astăzi către ANAP documentaţia pentru concesionarea unor spaţii de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză.

Aceste noi spaţii vor fi dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanţi, staţii de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete şi duşuri. Trei dintre aceste noi spaţii de servicii vor fi deschise pe A7 (Autostrada Moldovei), pe care vom circula anul viitor până la Paşcani, în zona localităţilor Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) şi Milcovul (km 131+000)", a notat, pe pagina sa de Facebook, directorul general al CNAIR.