Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a afirmat că în Bucureşti se deplasează cu maşină hibrid sau cu un mijloc de transport în comun, iar în fiecare vineri va merge cu bicicleta, cu STB-ul sau pe jos, menţionând că va lansa un dialog cu primăriile pentru a instaura gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri.

”Azi am venit cu maşină hibrid. Poluarea este sub 70 de grame cred la această maşină hibrid. În Bucureşti circul cu maşină hibrid sau cu mijlocul de transport în comun. Am testat metroul, ieri am venit cu STB-ul şi în fiecare vineri cât sunt în Bucureşti o să vin cu bicicleta, cu STB-ul sau pe jos”, a menţionat Tanczos Barna, cu ocazia lansării Campaniei 'Vinerea Verde-Stop!Azi, maşina stă pe loc!', o iniţiativă care îşi doreşte să impulsioneze mobilizarea pentru un mediu curat, peste tot în ţară.

Transportul în comun ar putea fi gratuit vineri

”Vom lansa un dialog cu primăriile pentru a instaura gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri. Cred că am avea un impact pozitiv şi cu privire şi la celelalte zile ale săptămânii când va creşte cu siguranţă numărul persoanelor care vor alege mijloace de transport în comun şi aşa zisele pierderi, sau banii care nu se mai plătesc pe bilete în zilele de vineri, cu siguranţă vor fi compensate în celelalte zile ale săptămânii prin creşterea numărului persoanelor care vor alege soluţii alternative de transport.

Aceste măsuri ar trebui să ducă în primul rând la reducerea poluării în marile oraşe şi cu siguranţă vom avea susţinere şi din partea instituţiilor publice”, susţine Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, exemplul va fi dat de reprezentanţii Ministerului Mediului care vor implementa încă din prima zi de ”Vinerea verde” acest program.

