Trei militari francezi dislocați în România l-au salvat pe șoferul unui TIR, după un accident pe A3

1 minut de citit Publicat la 20:38 10 Dec 2025 Modificat la 20:38 10 Dec 2025

Militarii francezi au intervenit și l-au salvat pe șoferul de TIR. Foto: Misiunea militară franceză în România

Militari francezi care se deplasau pe Autostrada A3 București - Ploiești au intervenit, miercuri, în ajutorul unui șofer de camion care fusese implicat într-un accident.

Informația vine de la reprezentanții misiunii operaționale "Aigle" (Vulturul) în România.

Militarii francezi fac parte din batalionul multi-național NATO, dislocat la Cincu, unde Franţa este națiune-cadru.

Militarii francezi au văzut cum accidentul s-a produs în fața lor

Conform comunicatului misiunii franceze, militarii se deplasau către Ploiești când au văzut camionul, care circula din sens opus, ieșind prin parapetul de siguranță și oprindu-se în fața lor.

Ei au intervenit rapid pentru a-i acorda primul ajutor șoferului camionului, asigurând totodată zona accidentului.

După tentative infructuoase de a comunica cu conducătorul auto aflat în cabină, unul dintre militarii francezi a spart geamul cu mâinile pentru a pătrunde în interior.

Un militar a spart geamul TIR-ului pentru a ajunge la victimă

El a constatat că șoferul era în stare de șoc. Rănit la încheieturi în urma intervenției, militarul, cu ajutorul unui alt participant la trafic, a reușit să scoată victima din vehiculul avariat, din al cărui motor se scurgea combustibil și ieșea fum.

Ceilalți doi francezi au continuat să securizeze zona și să ghideze echipajele de intervenție către șoferul rănit.

Prin intervenția lor, cei trei militari, care sunt specialiști în transport logistic, și participantul la trafic care i-a ajutat au salvat viața șoferului de TIR.

Comunicatul precizează că generalul de brigadă Cyrille Mathias, reprezentantul național al Franței și locțiitor al comandantului Diviziei Multinaționale Sud-Est din România, i-a felicitat pe cei trei militari pentru actul lor de curaj și solidaritate.