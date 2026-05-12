Trenul Leon, fabricat în România, va transporta astronauți pe ruta Bucureşti - Braşov, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu

Publicat la 21:35 12 Mai 2026 Modificat la 21:35 12 Mai 2026

Trenul botezat Leon atinge 120 de kilometri pe oră. Sursa foto: Facebook

Trenul Leon, care a fost fabricat la Electroputere Pașcani, va transporta, pe 15 mai, astronauţi şi experţi aerospaţiali internaţionali pe ruta Bucureşti - Braşov şi retur, ca omagiu pentru zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu, la 45 de ani de la acest eveniment istoric, a transmis Grampet Group, într-un comunicat.

"Trenul Leon, fabricat la Electroputere VFU Paşcani şi operat de RELOC Craiova, va aduce pe şine aniversarea unei misiuni istorice pentru România. Vineri, 15 mai, acesta va transporta astronauţi şi experţi aerospaţiali internaţionali pe ruta Bucureşti - Braşov şi retur.

Suntem onorați să putem susține un proiect emblematic dedicat împlinirii a 45 de ani de la momentul în care cosmonautul Dumitru Prunariu a devenit primul român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic.

Călătoria aniversară la bordul trenului Leon este inițiativa prin care Grampet Group îşi exprimă respectul şi admiraţia faţă de această performanţă istorică şi faţă de cel care a făcut-o posibilă. Dumitru Prunariu este un vizionar şi un reper de curaj, care ne inspiră şi va continua să inspire generaţii întregi. O personalitate care a scris o pagină de istorie pentru România şi care merită întreaga noastră consideraţie", a afirmat Gruia Stoica, preşedinte şi fondator Grampet Group, în comunicatul preluat şi de Agerpres.

Leon este primul automotor de tip DMU (Diesel Multiple Unit, n.r) construit în România în ultimii 80 de ani.

Iată cine va fi prezent la evenimentul Grampet Group: Ivan Bella, primul slovac în cosmos, Pedro Duque Pedro Duque, primul astronaut al Spaniei şi fost ministru al cercetării, şi Alper Gezeravci, primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale şi pilot militar pe F16.

"Lor li se alătură figuri emblematice ale Agenţiei Spaţiale Europene şi ale programelor spaţiale internaţionale. Julie Payette, simbol al excelenţei canadiene şi participantă la două misiuni NASA, aduce perspectiva nord-americană asupra cooperării orbitale. Paolo Nespoli, unul dintre cei mai experimentaţi astronauţi ESA, şi Ulrich Walter, veteran al programului Spacelab, reprezintă generaţia care a extins colaborarea europeană dincolo de atmosfera terestră", se mai transmite în comunicat.

Misiunea spațială din anul 1981 s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soiuz 40 și al complexului orbital de cercetare științifică Soiuz-Saliut 6. Împreună cu colegul său de echipaj, cosmonautul Leonid Popov, Dumitru-Dorin Prunariu a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice.

De asemenea, joi, Academia Română organizează Sesiunea festivă "45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român".

Evenimentul, cu acces liber pentru public, marchează performanța excepțională a cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a realizat între 14 și 22 mai 1981 primul zbor în spațiul cosmic al unui român. Potrivit Academiei Române, manifestarea îi este dedicată în întregime.