Udrea, prima reacție după dezvăluirile despre Laura Codruța Kovesi de la Antena 3

Elena Udrea a reacționat, luni, după dezvăluirile-bombă făcute de Mihai Gâdea și Mircea Badea, duminică seară, la "Ediție Specială".

"Avem tabloul complet al ceea ce inseamna azi lupta impotriva coruptiei si functionarea justitiei. Nu doar ca sunt alese tinte, dar dosarele acestora se si fabrica. Pana acum am aflat cu totii de martori falsi, pusi sa scrie la comanda sub amenintarea cu puscaria, de inregistrari trucate,de documente falsificate, dar Kovesi si Sistemul din spatele urlau ca nu sunt probe, deci nu sunt credibile acuzatiile. Acum avem probe cutremuratoare.

Putin imi pasa daca au vrut sa ii santajeze pe procurori cu inregistrarile acestea. Sa se cerceteze si sa raspunda daca e asa. Imi pasa ca justitia se face cu probe falsificate sau fara nicio proba, ca abuzurile procurorilor sunt girate de judecatori corupti care sunt pusi si tinuti in functii de Securitate tocmai ca sa execute ordine, ca toate aceste incalcari odioase ale legii de catre magistrati sunt permise de cei care ar trebui sa le opreasca, CSM, Guvern, Parlament, Presedinte.

Am ajuns o tara in care abuzurile Sistemului facute prin justitie sunt devoalate saptamanal. Lucruri de neconceput in orice tara cu democratie minimala, la noi sunt obisnuinte deja. Nici nu mai stim la ce sa ne indignam sau daca sa o mai facem.

Frustrarea si rautatea ne fac sa acceptam abuzurile, atunci cand nu ni se intampla noua. In aceasta frustrare sta puterea Sistemului. Si in lipsa de experienta democratica, in obisnuinta dictaturii si a incalcarii oricaror drepturi cetatenesti, dar mai ales, in lasitatea celor care conduc tara dar o negociaza pentru interesele lor in loc sa o apere", a scris Elena Udrea.

foto: Facebook/ Elena Udrea