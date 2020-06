Cutremurător! Ultimul mesaj transmis românilor de cel mai vârstnic bărbat din lume. Dumitru Comănescu a murit la 111 ani

”Regretăm nespus trecerea în neființă a domnului Dumitru Comănescu, care a avut loc în această dimineață! Întâlnirea cu dumnealui a fost o adevărată lecție despre viață si credință, despre responsabilitatea pe care o avem față de fiecare suflet pe care îl întâlnim, despre puterea de a depăși și a învinge marile, dar și micile încercări ale vieții, despre virtute, omenie, bunătate și înțelegere.

Ne-am bucurat de faptul că domnul Dumitru Comănescu a fost beneficiarul proiectului VIEȚI CENTENARE, că a fost distins cu titlul de Cel mai Vârstnic Cetățean al Municipiului București și, în urmă cu o lună, declarat cel mai vârstnic bărbat în viață, din lume. Gândurile sale frumoase, pline de înțelepciunea omului care a privit drept în ochi viața, ni le-a transmis de fiecare dată cu infinită caldură si bunătate, ne-a surprins cu vioiciunea făpturii sale, cu sfaturile și îndemnurile optimiste și ne-a lăsat amintiri de neuitat!", informează Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti (CSMB), prin intermediul unui comunicat.

Ultimul mesaj transmis de Dumitru Comănescu, cel mai vârstnic bărbat din lume

La sfârșitul lunii mai, când a primit vestea că a devenit cel mai vârstnic bărbat din lume, Dumitru Comânescu a transmis un mesaj emoționant:

“Dragii mei, am primit plin de emotie vestea cea mare. In primul rand, as vrea sa transmit sincere condoleante familiei fostului liber mondial, Robert Weighton.

Ma simt onorat si binecuvantat sa ma aflu oficial cel mai varstnic barbat din lume si sa reprezint Romania pentru prima data in acest sens in Cartea Recordurilor. Este incredibil!

Vreau sa multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine, care m-au ajutat si sustinut de-a lungul anilor... FAMILIA si cei care s-au implicat alaturi de ei. Dar mai ales, pentru tot, ii multumesc lui Dumnezeu, EL a ales sa fiu astazi aici.

Nu in ultimul rand, as vrea sa va multumesc tuturor pentru urari si ganduri frumoase; va doresc multa sanatate si ca dumneavoastra sa ma depasiti!”, a transmis atunci Dumitru Comănescu.