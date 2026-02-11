Antena 3 CNN Actualitate Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort

Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Foto: Getty Images

Un bărbat de 72 de ani din comuna brăileană Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, chiar în propria casă. Era decedat și se afla sub pat.

Descoperirea a fost făcută de către un vecin, care a sunat la Poliție. Tot Poliția, în septembrie anul trecut, l-a căutat pe bărbat, după ce s-a sesizat că acesta dispăruse.

„Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia. La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila, citat de Agerpres.

În prezent, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc decesul.

