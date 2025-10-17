Un bărbat şi-a dat foc în curtea Spitalului de Oncologie din Timișoara. Pierduse la pariuri banii pentru tratamentul soţiei

Bărbatul este în stare critică, au spus medicii din Timişoara. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Scene şocante s-au petrecut joi seara, la Spitalului de Oncologie din Timişoara. Un tânăr şi-a dat foc în faţa unităţii medicale, unde era internată soţia lui bolnavă de cancer, după ce aceasta a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc. În timpul discuţiei pe care cei doi au avut-o, femeia l-a ameninţat cu divorţul. Bărbatul este în stare critică şi are arsuri pe 60 - 70 la sută din suprafața corpului.

Momentele înfiorătoare au avut loc pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara. În vârstă de 26 de ani, un bărbat ar fi pierdut la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul soției sale. Copleșit de vinovăție, și-a dat foc în fața clinicii unde femeia este internată.

Totul s-ar fi petrecut în jurul orei 21:40, când un apel la 112 a anunțat că un tânăr de 26 de ani s-a autoincendiat în curtea unei clinici medicale de pe bulevardul Victor Babeș, după o ceartă aprinsă cu soția sa, internată pe secția de oncologie.

"La data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi autoincendiat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un tânăr, de 26 de ani, care s-ar fi autoincendiat în timp ce se afla pe bulevardul Victor Babeş din Timişoara, pe fondul unor probleme familiale, ulterior intrând în curtea interioară a unei clinici medicale de pe bulevard. Bărbatul este aparţinătorul unei paciente din cadrul clinicii", au transmis oficialii din cadrul IPJ Timiş.

Martorii au povestit că tânărul ar fi venit să își viziteze partenera, însă, discuția dintre cei doi s-a transformat rapid într-un conflict. Femeia ar fi aflat că banii pe care i-au împrumutat pentru tratamentul ei costisitor au fost pierduți la jocuri de noroc. La un moment dat, ea i-a spus că va divorţa.

Cpleșit de remușcări și disperare, bărbatul ar fi ieșit din clinică, s-ar fi stropit cu o substanță inflamabilă și și-ar fi dat foc chiar în curtea interioară a Spitalului de Oncologie din Timişoara.

Angajații unităţii medicale au intervenit imediat și au stins flăcările cu un stingător. Ulterior, i-au acordat primele îngrijiri şi, ulterior, tânărul a fost preluat de o ambulanță și transportat de urgență la Clinica de Arși a Spitalului Județean Timișoara. El are arsuri pe 60 - 70 la sută din suprafața corpului.

Potrivit declaraţiilor făcute de Florin Aioanei, medic UPU SCJUPBT, bărbatul de 26 de ani este în stare critică, are arsuri de căi respiratorii. Doctorii l-au intubat şi l-au băgat direct în sala de operaţii.

Polițiştii din Timişoara au deschis o anchetă în acest caz halucinant.