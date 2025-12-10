Un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe autostrada A3 București - Ploiești. Traficul e blocat

Un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat, miercuri dimineața, pe autostrada A3 București - Ploiești. Traficul pe sensul de mers spre Ploiești este blocat.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe Autostrada A3 București - Ploiești, sensul spre Ploiești, kilometrul 30, în apropierea localității Snagov, județul Ilfov, după ce un ansamblu rutier încărcat cu piatră a intrat în glisiera metalică mediană.
În urma coliziunii, camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulație.
Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Ploiești.
Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11:00.
