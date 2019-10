Un deputat USR a mers cu bicicleta la consultările cu Iohannis. Mare greșeală! Ce a pățit când a vrut să intre pe poarta de la Cotroceni

foto: Facebook: Iulian Bulai

Deputatul USR Iulian Bulai povesteşte, vineri, într-o postare pe Facebook, că era să rateze întâlnirea cu Klaus Iohannis la consultările de la Cotroceni din cauză că s-a prezentat la poarta Palatului pe bicicletă și nu la volanul unei limuzine luxoase.

”Am cumpărat-o în septembrie 2014. Berlin. Second hand. 150 €. Când eram un student silitor la relaţii internaţionale, dar departe de a o duce bine financiar. În noiembrie 2014, am mers cu ea în mijlocul nopţii să stau la coadă la vot pentru Klaus Iohannis. Turul doi. Când am plecat de acolo, am luat-o acasă. Pierdeam 75 de euro dacă o vindeam. Strângător. Ca tot românul. Tren. Soţia însărcinată şi bicla în cupeu. Până acasă la Braşov. Apoi spre Neamţ.

Azi am mers cu ea să-l vadă pe Iohannis. Mă ajutase enorm acum 5 ani. Un taxi din Schöneberg până la Poarta Brandenburg nu e tocmai ieftin. Ajung la intrarea Leu la Cotroceni. Mă întâmpină un jandarm SPP: îi zic că am venit să mă consult cu președintele. Colegii USR erau pe drum. Îmi zice sec că trebuia să vin cu mașina. Că nu pot intra.

Am rămas perplex. Îi zic că nu decide el cu ce trebuia să vin eu la consultări la Cotroceni. Mormăie ceva. Vine o mașină bengoasă din curte: e profund stânjenit și îmi cere să mă dau la o parte. E ireal ce se întâmpla. În mintea lui, demnitar al statului este egal cu bolid de lux", a scris Iulian Bulai.

Deputatul povestește că jandarmul l-a lăsat să intre abia după ce vorbit cu un superior.

"Aștept să intru după ce vorbește cu un anumit colonel căruia îi explică anomalia de la poartă. Unul din delegație e cu bicicleta. Îmi zice că s-a rezolvat. Răsuflu ușurat. Iau bicla se coarne și dau să calc în curte. Mă pune imediat la punct și îmi zice că nu am voie cu bicla înăuntru. Așa a zis colonelul. Mă simt ca un câine care vrea să între într-o moschee. E sacrilegiu.

Las bicicleta lângă poartă. Bag capul în pământ de rușinea și obtuzitatea spațiului. Zâmbesc forțat.

Până la intrare, mă salută mai mulți jandarmi cu mâna la frunte și îmi zic cu convingere: „Să trăiți!”.

Pe mine mă lasă rece. Îs amărât de toată scena și tot jocul ăsta de-a protocolul într-o cazarmă militară comunistă. Amenințată grav de venirea mea pe bicicletă. Și de prezența vehiculului periculos în curtea președintelui", a mai scris Bulai.

În finalul postării deputatul îi transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis.

"Domn’ președinte, știu că e greu să schimbi un sistem, să reformezi o țară. Dar dacă nu începi prin a face puțin curat în curte, nu știu dacă se poate mai mult în afara ei.

Credeam că la Parlament a încremenit comunismul. Fals.

La Cotroceni, România e cu 25 de ani în urmă. Am fost acolo azi. Asta am simțit.

Nu regret că v-am votat, dle Iohannis. Dar în 5 ani cel puțin paznicii îi puteați reforma la Cotroceni", conchide Bulai.