Un desert cu Nutella ar putea conține o bucată de metal: E retras din trei lanțuri de supermarketuri. Lista cu magazine unde s-a vândut

1 minut de citit Publicat la 17:32 03 Iul 2026 Modificat la 17:32 03 Iul 2026

Croissant cu cremă de ciocolată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un lot de Nutella Croissant congelat a fost retras de la comercializare din magazinele Metro, Lidl și Kaufland, după ce furnizorul Ferrero România a anunțat existența unui posibil risc de prezență a unui corp străin de natură metalică, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Rechemarea vizează exclusiv produsul cu cod EAN 8000500413654, produs de Fresystem S.p.A., Italia, din lotul L126Z39-, cu data de expirare 6 mai 2027.

Potrivit companiei, niciun alt lot nu este afectat.

Ferrero România precizează că măsura a fost luată preventiv, în cadrul politicii sale de siguranță alimentară, deși până în prezent nu au fost identificate fragmente metalice în produsele comercializate pe piața din România.

Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în magazinul din care a fost cumpărat, până pe 15 iulie, iar contravaloarea va fi restituită.

Compania își cere scuze pentru neplăcerile create și recomandă clienților să respecte măsurile de rechemare pentru a evita orice risc.

Lista cu magazinele Metro în care a fost vândut produsul Nutella Croissant din lotul retras.

Lista cu magazinele Lidl în care a fost vândut produsul Nutella Croissant din lotul retras.

Lista cu magazinele Kaufland în care a fost vândut produsul Nutella Croissant din lotul retras.