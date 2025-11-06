Un profesor de canto din Capitală a fost arestat, după ce ar fi agresat sexual două eleve de 13 ani. El oferea meditaţii şi la Craiova

În vârstă de 64 de ani, profesorul de canto preda cursuri atât în Bucureşti, dar și la Craiova, unde ar fi comis faptele. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un profesor de canto din Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat sexual două eleve de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, dascălul mergea special la Craiova pentru a oferii meditaţii şi a fost prins în momentul în care elevele şi-au făcut curaj să le povestească părinţilor că acesta le atingea în zonele intime. Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii la domiciliul profesorului, de unde au ridicat mai multe probe.

Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv, după ce două eleve de 13 ani le-au spus părinţilor că au fost agresate în timpul orelor de meditaţii. În vârstă de 64 de ani, individul preda cursuri atât în Bucureşti, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele. În urma percheziţiilor făcute, polițiștii au ridicat probe care ar confirma că faptele s-au petrecut în timpul lecțiilor de canto.

"Cele două eleve luau lecţii de canto separat în locuinţa, pe care bărbatul din Bucureşti o închiriase în Craiova. Părinţii au mers imediat la poliţie şi l-au reclamat pe dascăl, care este un cunoscut profesor de canto", a spus Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Ancheta este abia la început şi, spun surse judiciare, ar putea exista și alte victime și în alte orașe din țară. Urmează să fie audiate mai multe persoane pentru a se stabili toate faptele comise de compozitorul de canto din Bucureşti. Cadrul didactic a fost arestat preventiv sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată.

În urmă cu doar câteva zile, același profesor de canto fusese vizat într-un alt dosar, după ce o elevă de 16 ani din Craiova l-a acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu ea în perioada ianuarie - septembrie 2025.