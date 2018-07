Un român din Anglia, mesaj pentru conaționalii rămași acasă: "Nu o să zic cât am cheltuit pe mâncare, pentru că..."

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Marea Britanie, a ajuns o mică vedetă pe rețelele de socializare datorită postărilor lui amuzante despre care mulți nu se prind că sunt, de fapt, niște pamflete în care ironizează o anumită categorie de oameni.

Dinu a revenit, luni, cu o nouă astfel de postare:

"Vineri pe la amiaza cand voi faceati opere de arta cu lopata, eu si bunul meu prieten ne rasfatam papilele gustative cu muschi de vita argentinian, creveti de Sahara si somn oceanic. Acum va intrebam...voi ati facut in 12 ore de munca cat am mancat noi intr-o ora? Cand spun voi...ma refer la primul 11 al nationalei Romaniei, echipa de titulari...10 magicieni ai lopetii plus soferul pe roaba. Nu o sa zic cat am cheltuit pe mancare, pentru ca sunt simplu si numai marlanii se lauda. Spun doar ca nota a fost mai scumpa decat Samsungul S9 de 1250 lire de pe care va scriu mesajul asta. Va salut si nu uitati sa ramaneti umili... cand vorbiti cu cei ca mine", a scris Dinu Șovea.