foto: Opinia Timisoarei

Un șofer a fost oprit de poliție și amendat imediat. Când a văzut ce scrie pe amendă, șoferul a încremenit: Nu există așa ceva în legea rutieră!

Un sofer a fost amendat de politistii aflati intr-un filtru spre Utvin (județul Timiș, n.red.) pentru ca acestia s-au simtit… ofensati, scrie Opinia Timișoarei.

„Tovarasii militieni erau probabil ofuscati, am stat o ora si ceva, pe strada Polona, la iesirea spre Utvin. In timpul asta am pierdut o caruta de bani, ca nu am reusit sa trimit un mail la un hipermarket si am ramas cu buza umflata, eu avand o firma de distributie de produse.

Cand am ajuns acolo (in filtru, n.r), la control, am spus doar ca gardienii care erau acolo, daca erau in stare sa il pazeasca, nu se ajungea aici. Domnul politist m-a luat deoparte si mi-a spus ca ma amendeaza. Am intrebat pentru ce e amenda, la ce lege, si a zis ca nu e legea rutiera, este o ofensa adusa organelor pe politie. Asta pentru ca mi-am dat cu parerea ca n-a fost pazit puscariasul. Am primit amenda de 200 de lei„, a povestit pentru opiniatimisoarei.ro soferul sanctionat.