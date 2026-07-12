Un șofer de 77 de ani a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7. Ce sancțiune a primit

Șoferul a fost identificat de poliţişti după ce imaginile au devenit virale pe internet. FOTO: Poliția Română/Facebook

Un şofer din Galaţi a fost surprins în timp ce conducea pe contrsens pe Autostrada A7. Șoferul a fost identificat de poliţişti după ce imaginile au devenit virale pe internet. Este vorba despre un șofer în vârstă de 77 de ani căruia i s-a suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile.

IPJ Vrancea a transmis că, în data de 6 iulie 2026, în urma unei sesizări prin 112, precum şi ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini video în care un autoturism circula pe sensul opus de deplasare pe Autostrada A7 Mizil – Săbăoani, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A7 Mizil – Săbăoani s-au sesizat din oficiu şi au efectuat verificări pentru identificarea conducătorului auto şi stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Conducătorul autoturismului a fost descoperit, fiind vorba de un bărbat de 77 de ani, din judeţul Galaţi.

”Din verificări a reieşit faptul că, la data de 6 iulie 2026, acesta a condus autoturismul pe Autostrada A7, la kilometrul 144, calea 1, circulând pe sensul opus direcţiei de mers. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional, iar exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost suspendată pentru o perioadă de 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale.", au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.