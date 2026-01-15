Va ninge iar în București, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade. Prognoza specială pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:04 15 Ian 2026 Modificat la 10:04 15 Ian 2026

Va ninge iar în București, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade. Foto: Agerpres

Meteorologii ANM anunță noi ninsori în București, joi și vineri, și vreme deosebit de rece în următoarele cinci zile, potrivit prognozei speciale pentru Capitală.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 15.01.2026 Ora 20:00 - 16.01.2026 Ora 08:00

Cerul va avea înnorări și spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -4...-3 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.01.2026 Ora 08:00 - 17.01.2026 Ora 08:00

Vremea se va răci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei cerul va fi noros și va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -12...-10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.01.2026 Ora 08:00 - 18.01.2026 Ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.01.2026 Ora 08:00 - 19.01.2026 Ora 08:00

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -6 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.01.2026 Ora 08:00 - 20.01.2026 Ora 10:00

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a -3 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

În intervalul 15 ianuarie ora 20 - 20 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.