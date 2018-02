VALENTINE'S DAY 2018. Surpriză majoră de VALENTINE'S DAY 2018

VALENTINE'S DAY 2018 CFR Călători oferă reduceri de Valentine's Day şi de Dragobete cuplurilor de îndrăgostiţi, care îşi vor putea face declaraţii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucureşti, potrivit unui comunicat al companiei. Google celebrează VALENTINE'S DAY 2018 cu un Google Doodle special. VALENTINE'S DAY 2018

Oferta se numeşte "Plimbaţi-vă în doi!! Jumătate tu, jumătate noi !' şi este valabilă pentru zilele de 14 şi 24 februarie. Reducerea este de 50% din tariful biletului întreg şi se acordă la achiziţionarea a două bilete pentru acelaşi tren, pe aceeaşi rută şi în aceeaşi zi.

Oferta este disponibilă exclusiv la casele de bilete din staţiile CFR, este valabilă la anumite trenuri, nu se cumulează cu alte oferte, iar tariful de rezervare a locului se achită integral pentru fiecare călător, a precizat operatorul feroviar.

"Aşadar, cuplurile sunt aşteptate în zilele de 14 şi 24 februarie să-şi declare public iubirea la megafonul din Gara de Nord Bucureşti şi să călătorească în doi, cu un singur bilet. Cei hotărâţi pot face chiar şi cereri în căsătorie. Mesajele/declaraţiile în direct vor fi reunite într-o galerie a iubirii pe pagina Facebook CFR Călători", se mai arată în comunicat.

Societatea de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată.

Intrăm într-o perioadă fascinantă, punctată de mai noua "Valentines Day" şi tradiţionala sărbătoare "Dragobete". Făurar, ca punte spre primăvară, este asociat iubirii împărtăşite. În tradiţiile autohtone dar şi în culturile altor ţări, luna februarie reprezintă celebrearea sentimentelor de dragoste, iubire şi puritate.

Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" celebrează dragostea prin organizarea unei expoziţii diverse. Începând cu data de 14 februarie şi până la finalul lunii în curs, cititorii şi utilizatorii bibliotecii vor putea vizita expoziţia de cărţi şi dvd-uri cu titlul "Mereu actuală dragostea!".

Menirea expoziţiei constă în diversificarea şi popularizarea colecţiilor bibliotecii. Pentru iubitorii de frumos şi puritate, au fost selectate titluri consacrate din literaturile română şi europeană dar şi ecranizări celebre, după cum urmează:

* "Corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle", inclusiv o ediţie din anul 1912 [Minar Octav, "Cum a iubit Eminescu - pagini intime (amintiri, scrisori şi poezii inedite"), Librăria Nouă, Bucureşti.

* Dominique Simonnet, "Cea mai frumoasă istorie a iubirii", Bucureşti, Editura Paralelea 45, 2004.

* Petru Romoşan, "100 din cele mai frumoase poeme de dragoste ale românilor", Bucureşti, Editura ompania, 2003.

* Cristian Bădiliţă, "Fată frumoasă: Poeme de dragoste şi amor", ediţie unicat, Curtea de Argeş, 2013.

* "Din poezia de dragoste a lumii", traducere, antalogare si prefaţă de Maria Banuş, Bucureşti, Editura pentru iteratură Universală, 1965.

* Jane Austen, "Mândrie şi prejudecată", Bucureşti, Editura Leda, 2008, alături de ecranizarea omonimă din 2005, cu Keira Knightley în rolul principal.

* Tennessee Williams, "Un tramvai numit dorinţă", Trandafirul tatuat, Pisica pe acoperişul fierbinte, Noaptea iguanei, Bucureşti, Editura Art, 2010, alături de ecranizarea omonimă din 1951, cu actorii Vivien Leigh şi Marlon Brando.

* Margaret Mitchell, "Pe aripile vântului", Craiova, Editura Tribuna, 1992, alături de ecranizarea omonimă din 1939, cu actorii Vivien Leigh şi Clark Gable.

* Truman Capote, "Breakfast at Tiffany's", New York, The Modern Library, 1994, alături de ecranizarea omonimă din 1961, cu actriţa Audrey Hepburn.

Expoziţia va fi organizată în cadrul Salonului Expoziţional.