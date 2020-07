"Ministerul Muncii va prezenta azi în şedinţa de Guvern proiectul OUG care prevede dublarea alocaţiei pentru copii în cuantumul noii legi. Calendarul pe care îl propun pentru a avea suportul necesar în buget va fi următorul: 20 la sută de la 1 septembrie, iar următoarele creşteri să fie etapizate, de două ori pe an.

La 1 ianuarie şi 1 iulie cu câte 20 la sută în 2021, şi la fel şi în 2022. În 2022 va fi acoperită dublarea", a declarat Violeta Alexandru în şedinţa de Guvern.

Vești proaste pentru copii! Violeta Alexandru a prezentat planul concret de creștere a alocațiilor

”Deci, alocaţia dublată va fi la data de 1 iulie 2022. Am văzut prognozele şi putem avea resurse pe ritmul de creştere a alocaţiilor”, a afirmat, la rândul său, premierul Ludovic Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre dublarea alocaţiilor şi creşterea pnsiilor şi a afirmat: ”Ne găsim într-o situaţia foarte complicată din punct de vedere şi economic, bugetar şi electoral. Nu putem face abstacţie de niciunul din aceşti factori. Noi ne dorim sincer să creştem şi alocaţiile şi pensiile, însă de la dorinţa sinceră la putinţa sinceră de multe ori e o cale puţin mai lungă.

În condiţiile în care economia românească se contractă, de exemplu UE prevede o contracţie de 8%. Poate a noastră nu o să fie de 8%, a noastră poate o să fie mai mică. Totuşi, veniturile la buget s-au diminuat. Deja acum am depăşit deficitul calculat pentru întregul an. (...) Pur şi simplu nu sunt bani pentru toate. Totuşi, am rugat Guvernul să facă cât se poate”, a spus, tot astăzi, președintele Klaus Iohannis.