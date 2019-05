Victor Ciutacu: Abia aștept să iasă Radu Mazăre din carantină. Sunt primul din afara familiei care îl vizitează

Foto: Agerpres

Jurnalistul Victor Ciutacu a povestit cum l-a cunoscut pe Radu Mazăre.

”Am un puseu de memorie. Mi-am amintit cum l-am cunoscut pe Radu Mazare. Faceam Vorbe grele la Antena 2, de la infiintare, ca eu n-am noroc la loterie si nici nu trag batul lung. Asa ca ma tavaleam ca apucatul sa impun o emisiune. A iesit un brand, da' nu ne mai luam de la atat.

Revin la subiect. Tocmai devenise urmarit penal. Am impresia ca fix in marele dosar care l-a bagat in puscarie, dar nu pot jura. In fine, ma lungesc. A facut conferinta de presa la Intercontinental. Zic hai sa dau cu zaru'. Sun la cineva care-l stia bine. Imi da numarul lui si ma indeamna sa-i dau sms, ca e capsoman si nu raspunde la cine nu-i in agenda. Ma suna el, il invit. Raspunde pe loc: "fratioare, imi place de tine, ai coa#e, vin azi daca ma lasi sa vorbesc, aduc toate actele".

Il asigur ca are loc sa explice tot ce vrea si cat vrea. Vine la timp. Se da jos din faimoasa Morgan de colectie. Se strange lumea ca la urs. Scoate papornita, e plina cu dosare; hartii subliniate cu marker, post it-uri unde trebuie. Se aseaza tacticos, pornim, ma indeamna sa intreb tot ce vreau. Sunt realmente procuror, ca niciodata, iau la bucata acuzatiile. Raspunde aplicat, cu furie reprimata, demonteaza una cate una toate faptele care i se imputa. Stie jocul camerei, se uita in ea cand trebuie, arata hartiile, cere prim plan, se intoarce la mine, polemizeaza, joaca tare. Se termina emisia, ne strangem mainile, ne despartim. Restul e istorie publica si, abia dupa ce n-a mai fost pe val, privata...

Abia astept sa iasa din carantina. Daca accepta, sunt primul din afara familiei care-l viziteaza, indiferent unde-l trimit de la Rahova. Pe persoana fizica, asa cum am facut cu toti de care mi-a pasat.

P.S. Tot citesc istorii despre cum a sfidat, amenintat, opresat, umilit diversi lucratori in media. E foarte posibil ca multe sa fie adevarate. Cu mine nu si-a permis nici macar in gluma; chestie de pozitionare si de raportare la preopinent, banuiesc. Sau de diferenta de la ziarist la salariat in presa”, a povestit Victor Ciutacu, potrivit dcnews.ro.