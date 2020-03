Victor Ponta, dezvăluiri de la consultările cu Orban: Cum faceţi secţii de vot în Italia?

Liderul Pro România a anunţat că, deşi a încercat să îi explice premierului interimar că anticipatele sunt imposibil de organizat în contextul epidemiei de coronavirus, Ludovic Orban ar fi dat un răspuns evaziv.

"Suntem singura ţară care are coronavirus şi nu are Guvern. Domnii de la PNL astăzi vorbeau despre anticipate. Eu am întrebat cum se fac secţiile de vot în Spania, Italia, etc. Poate nu îi mai interesează voturile de acolo! Nu se pot face alegeri anticipate. Ştiţi ce mi-a spus? 'A, da bine, vom vedea noi, dar să facem anticipate!'. Cum să facem anticipate? Sunt rupţi de realitate?", a declarat Victor Ponta la România9.