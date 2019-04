Vodafone majorează prețurile abonamentelor. Cât veți plăti în plus

Vodafone România a decis să majoreze prețurile abonamentelor la serviciile sale. Clienții companiei primesc în aceste zile, în funcție de data de facturare, mesaje prin care sunt anunțați de majorarea cu aproape 1 euro a facturilor. Clienții nemulțumiți pot renunța la contracte unilateral fără să plătească penalități.

" In contextul cresterii majoritatii costurilor legate de operatiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicatii, incepand cu 23 mai 2019 pretul pachetului de servicii aferent acestui numar creste cu 0.92 eur TVA inclus. Daca nu esti de acord cu modificarea poti denunta unilateral contractul de servicii in 30 de zile de la primirea acestei notificari, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri prin scrisoare cu confirmare de primire trimisa catre Vodafone, St Barbu Vacarescu 201, Bucuresti 020276. Daca ai achizitionat un telefon in rate transele lunare neplatite aferente acestuia devin scadente la ultima factura emisa", se arată în mesajul primit de clienți.

În decembrie anul trecut, compania ataca dur OUG 114 și avertiza că majorările de taxe vor fi suportate de clienți.