Vrăjitoarea Monica: „Răzvan Ciobanu a fost urmărit de un blestem. L-am avertizat că ceva rău i se va întâmpla”

Foto: instagram.com/razvan.ciobanu

Vrăjitoarea Monica Ioniță susține că Răzvan Ciobanu nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise înainte să se urce la volanul autoturismului de lux. Mai mult, ea a declarat pentru cancan.ro că designerul era urmărit de un blestem și avea câteva grame de argint viu.

„Se retrăsese din fata camerelor, motiv pentru care se simțea tot mai rău, semn că farmecele îl ajunseseră! Așadar, dragi cititori, dragi scriitori, dragi reporteri, vă rog să nu mai puneți vina pe faptul că s-a urcat la volan consumând alcool… că avea cine știe ce substanțe și așa mai departe! Adevăratul motiv este că el era depistat cu 2 grame de argint viu în corpul lui, fapt pentru care, el de-a lungul anilor nu s-a putut stabili cu nicio femeie, urmând mai apoi ca el să aibă relatii cu oameni de același sex! Am avut ocazia să vorbesc cu el în urmă cu un an avertizându-l că ceva rău i se va întâmpla! I-am spus că mi s-a arătat un bob de zăbavă (însemnând că ceva foarte rău se va întâmpla într-o săptămână, o lună sau un an). Mi-a spus că nu ar avea ce să se întâmple cu el, că nu face altceva decât să-și distreze viața! Dumnezeu să-l ierte!”, a mărturisit vrăjitoarea Monica Ioniță.