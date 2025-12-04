Weekend de spectacole la Băneasa Christmas World: colinde, teatru pentru copii și artiști ai noii generații pe scenă

1 minut de citit Publicat la 16:53 04 Dec 2025 Modificat la 16:53 04 Dec 2025

Foto: Băneasa Christmas World

Băneasa Christmas World propune, în acest sfârșit de săptămână, un program artistic variat, dedicat tuturor categoriilor de public. Între 5 și 7 decembrie, scena târgului de Crăciun găzduiește spectacole pentru copii, colinde tradiționale și concerte susținute de artiști apreciați și talente emergente ale muzicii românești.

Vineri, programul debutează cu emoția colindelor interpretate de ceata „Cantus Mundi”, urmată de recitalurile Villia & Tatiana și Gina Pavel & Getic Band. Finalul serii este animat de „Meet the Greeks”, într-o atmosferă mediteraneană plină de energie.

Sâmbătă, atmosfera se îmbogățește cu spectacole dedicate copiilor — printre care teatru de păpuși și un show cu gheață carbonică și magie — și cu două momente de colinde pregătite de elevii din Siliștea Snagovului și Gruiu, organizate cu sprijinul Fundației Dana Voiculescu. Copiii vor aduce în fața publicului cântece tradiționale încărcate de emoție, iar tânărul pianist Anthony Matală, în vârstă de doar 10 ani, va susține un moment muzical special.

Seara continuă într-un registru modern, cu Seara București FM, când pe scenă vor urca artiști ai noii generații: Zodier, Blind Date, Razi, Mario Morar, Raris & Daria Crișan, Andrei Ciocîrlan, Sabrina Stoica, Bastien, Vlad Musta, Thianna, Andi Horjea, Andreea Sicoe, Aris Nichi și studenți ai Școlii Naționale de Muzică București.

Duminică, programul reunește teatrul de păpuși „Scufița Roșie”, colindele „Cantus Mundi” și concertele Akcent și Flavius Teodosiu Band, care vor încheia weekendul cu recitaluri pline de energie și voie bună.

Evenimentul aduce vizitatorilor nu doar spectacole, ci și ateliere, decoruri tematice, gusturi de sărbătoare și momente de bucurie trăite alături de cei dragi.