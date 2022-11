Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici. Leii vor să fie lăudaţi, Scorpionii iubesc jocurile amoroase

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici. Nativii din zodia Rac sunt nişte romantici incurabili, în timp ce Fecioarele au nevoie de timp pentru a se aşeza la casa lor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Se plictisesc foarte uşor şi sunt atraşi de orice lucru care înseamnă mister. Nu îi oferiţi totul deodată, si încercaţi să faceţi lucrurile să pară interesante în relaţie. Fă ceva diferit la fiecare întâlnire şi îl veţi cucerii.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Bărbaţii Taur sunt destul de indecişi. Dacă vreţi un partener Taur trebuie să fiţi foarte directe cu el. Trebuie să îi spuneţi totul în faţă. Dacă începi ceva cu un bărbat Taur este nevoie de multă răbdare. Să nu vă aşteptaţi să fie ca o carte deschisă în faţa voastră. Trebuie să le câştigaţi încrederea. Este nevoie de multă răbdare şi comunicare sincere. Dacă nu ştiţi să gătiţi nu vă luaţi un soţ Taur.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Îşi doresc de la început să aibă o legătură cu o persoană cu o energie contagioasă. Cu cât eşti mai retrasă, nu încercaţi. El vrea un om vesel alături de el. Trebuie să ai chef de viaţă. Dacă vrei să se îndrăgostească de tine, trebuie să fii la fel ca el. Spune-i vrute şi nevrute. Dacă ai puţin umor, e foarte bine.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Într-un Rac vezi, într-adevăr, un partener de viaţă. Ei sunt foarte grijulii. Nu vor face niciodată prima mişcare decât dacă le veţi arăta că nu îi veţi respinge. Ei au un tabu. Trebuie să fie convinşi că tu ai gânduri serioase cu ei. Nu vrei doar o aventură cu el, şi apoi du-te Racule. Trebuie să-i demonstrezi că eşti acolo pentru el, nu că eşti în trecere. Trebuie să-i arăţi că îi vei oferi necondiţionat dragostea şi inima ta. Aştia sunt nişte romantici incurabili.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Bărbaţii Leu trebuie să fie lăudaţi. Se topesc atunci când sunt complimentaţi. Aştia trebuie periaţi. Că nu există un animal mai grozav ca el. Tu eşti Leul cel mai cel. Au nevoie de afecţiune ca de aer. Dacă vrei să-l cucereşti, trebuie să-i arăţi că ai multă dragoste pentru el. Trebuie să-i arăţi cât înseamnă pentru tine, zi de zi. Se hrănesc cu dragoste şi afecţiune zi de zi.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioara

Sunt pretenţioşi şi au nevoie de timp pentru a se aşeza la casa lor. Nu se aventurează în relaţii serioase foarte uşor. Trebuie să ia fiecare detaliu în parte. El are o anumită tipologie şi vrea ca partenera să se încadreze perfect. Este nevoie de multă răbdare. Îi este teamă să nu fie rănit. Fecioara vrea siguranţă. Nu vrea să fie rănit şi bine face.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Bărbaţii Balanţă apreciază sinceritatea şi încrederea. Dacă vrei să-l faci să se îndrăgostească de tine, comportă-te ca şi cum ai putea cuceri întreaga lume. Trebuie să ai încredere în tine. Îi place să te uiţi în ochii lui. Trebuie să demonstrezi că ai încredere în tine.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Iubesc să se joace. Le plac jocurile amoroase. Văd întâlnirile ca pe un concurs. Dacă vreţi să cuceriţi un bărbat Scorpion, atunci trebuie să intraţi în jocul lui şi să îi arătaţi că vă pricepeţi mai ceva ca el la jocuri. Îi plac lucrurile incitante.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Sunt adevăraţi exploratori. Dacă vreţi să îl cuceriţi trebuie să te încadrezi în categoria exploratori. Sunt în permanenţă în căutări de răspunsuri. El vine cu întrebări. Dacă nu ştiţi să răspuneţi, nu e bine. El are nevoie de excitaţie mentală. Are nevoie şi de spaţiu.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Sunt firi serioase şi foarte hotărâte în viaţă. Trebuie să ştii că nu vor avea linişte până nu vor reuşi ei să te cucerească. El trebuie să priceapă ce vrei tu practic cu el. El are o manie. Dragostea lor nemărginită este pentru muncă. Va munci pentru casă. Şi bărbaţii şi femeile Capricorn. Nu sunt zgârciţi. Are nevoie de sprijinire. Dărâmă munţii dacă are susţinere de la partener.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Sunt gânditori şi adesea se pierd în visurile lor. Are nevoie de stimulare intelectuală. Se îndrăgosteşte treptat, pentru că îşi rezervă timpul necesar pentru a afla cine este persoana respectivă. Au suflet de artist.

Horoscopul seducţiei, cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

Dacă vrei un bărbat născut în zodia Peşti, permite-i lui să fie romantic. E alunecos şi ştie pe unde să o ia. Îi place să te facă să te simţi special. Trebuie să-i laşi. Are multe susprize.