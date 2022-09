Sanna Marin cere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Moscova a tăiat gazul în Europa

"Avem nevoie mai mult ca niciodată de unitate, în timp ce Rusia folosește energia ca armă împotriva Europei.

Șantajarea societăților noastre cu aprovizionarea energetică este mijlocul prin care Rusia caută să slăbească și să distrugă susținerea europenilor pentru Ucraina și unitatea noastră", a spus ea în Parlamentul European, la Strasbourg.

"Vom fi în măsură să ieșim din acest șantaj al Rusiei și din această iarnă, însă avem nevoie de hotărâre, de curaj și de unitat pentru a reuși", a subliniat Marin.

Șefa guvernului finlandez i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, "noi soluții îndrăznețe" în vederea scăderii prețului electricității plătite de către gospodării şi întreprinderi.

Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a fost în centrul unui scandal, luna trecută, după ce presa din țara sa a publicat un scurt clip video în care femeia poate fi văzută dansând şi petrecând zgomotos în mijlocul unui grup de prieteni.

În vârstă de 36 de ani, Marin a confirmat că petrecerea la care a luat parte s-a petrecut la o reședință privată.

Energia și decibelii de care au dat dovadă petrecăreții au alimentat speculațiile privind consumul de droguri de către membrii grupului cu care se distra premierul finlandez.

Riikka Purra, liderul unei formațiuni parlamentare de opoziție, și Mikko Karna, parlamentar al formațiunii centriste de guvernământ, au cerut ca Marin să efectueze un test anti-drog, relatează presa finlandeză.

Marin a efectuat testul, care s-a dovedit negativ.

"Nu am nimic de ascuns. Nu am consumat droguri, așa că nu este o problemă să merg la analize. Am dansat, am cântat, am sărbătorit, am făcut lucruri legale", a spus ea, joi.

Șefa guvernului a confirmat că a băut "moderat".