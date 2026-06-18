Antreprenorii din România, față în față cu noile provocări economice: „Avem nevoie de investiții și predictibilitate”

Peste 200 de oameni de afaceri din România s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările momentului. Foto: Antena 3 CNN

Criza politică, incertitudinea economică și lipsa forței de muncă îi obligă pe antreprenorii români să găsească soluții rapide pentru a-și proteja afacerile. Peste 200 de oameni de afaceri din România s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările momentului, de la identificarea unor noi surse de creștere și menținerea locurilor de muncă, până la adaptarea la transformările digitale.

Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN și IMM România, și-a propus să ofere un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali, într-un context economic și politic considerat de participanți drept unul dintre cele mai dificile din ultimii ani.

În opinia lui Cătălin Leonte, director general al FNGCIMM, cheia depășirii perioadei actuale este pragmatismul, dar și curajul antreprenorilor.

„Este nevoie de un singur lucru, de pragmatism și din partea antreprenorilor să aibă curaj. Cred că în momentele de față este important să se depășească aceste momente tulburi și curajul să vină după aceea”, a afirmat acesta în cadrul conferinței.

Întrebat care ar trebui să fie cuvântul-cheie pentru următoarele șase luni, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a transmis un mesaj similar.

„Să avem curaj. Să profităm de oportunitățile pe care le avem, să transformăm județul Prahova dintr-un județ eligibil într-un județ care să acceseze proiecte, să transformăm aceste proiecte în locuri de muncă mult mai bune”, a declarat acesta.

Participanții au subliniat însă că perioada următoare nu va fi lipsită de provocări. Profesorul universitar Robert-Aurelian Șova, președintele CECCAR, consideră că semnalele de încetinire economică sunt vizibile atât în România, cât și la nivel european.

„Trebuie să fim realiști. În următoarele șase luni, din păcate, și la nivel european se constată o scădere economică, dar orice moment din acesta de criză creează oportunități. Deci trebuie să fim capabili ca, lucrând inteligent cu banii, lucrând cu profesioniști, să le identificăm și să le fructificăm”, a spus acesta.

La rândul său, Florin Duma, președintele IMM Prahova, a insistat asupra măsurilor pe care mediul de afaceri le consideră esențiale pentru dezvoltare.

„Avem nevoie de investiții, avem nevoie de reduceri de taxe și impozite, avem nevoie de predictibilitate”, a declarat acesta.

Tema predictibilității a fost reluată și de vicepreședintele ASF, Sorin Cristinel Mititelu, care a atras atenția că riscurile fac parte din realitatea economică și nu pot fi eliminate complet.

„Riscuri au fost, sunt și vor fi. Așadar, în permanență vom fi expuși la evenimente nedorite. Ce este important este de a avea nu doar predictibilitate, ci de a transforma incertitudinea, totuși, în ceva cert, măsurabil și care poate fi gestionat”, a concluzionat acesta.

Mesajul general al conferinței a fost că, în ciuda dificultăților economice și a contextului politic complicat, antreprenorii trebuie să își păstreze încrederea, să valorifice oportunitățile existente și să investească inteligent pentru a transforma provocările actuale în șanse de dezvoltare.