Intelligent Money Academy ajunge la Ploiești. Antreprenorii discută despre provocările economice și șansele anului 2026

Criza politică, incertitudinea economică și lipsa forței de muncă îi obligă pe antreprenorii români să găsească soluții rapide pentru a-și proteja afacerile. Peste 200 de oameni de afaceri din România s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările momentului: ce soluții au pentru a produce mai mulți bani, pentru a păstra locurile de muncă și pentru a face față provocărilor digitalizării.

Antena 3 CNN și IMM România organizează un eveniment dedicat mediului de afaceri, un spațiu necesar de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali, într-un context economic și politic extrem de complicat.

„Este o pauză de respirație cumva necesară, în mijlocul iureșului. O pauză de respirație care să dea oxigen zonei celei mai dinamice a societății românești, și anume mediul antreprenorial, pentru că ei produc plus-valoarea, ei plătesc taxele și impozitele și cu ajutorul lor ar trebui să meargă România mai departe”, a declarat jurnalistul Adrian Ursu.

Acesta a subliniat că evenimentul de la Ploiești face parte din turneul Intelligent Money Academy, început deja în alte orașe din țară.

„Suntem la Ploiești, într-un spațiu spectaculos și astăzi o să continuăm ceea ce am început la Galați și la Craiova, Intelligent Money Academy, turul în care ne propunem să le oferim antreprenorilor variante, soluții, rezolvări pentru multe dintre îngrijorările lor și mă bucur că împreună cu IMM România putem să facem acest demers”, a explicat Adrian Ursu.

Întrebați de ce au nevoie cel mai mult în această perioadă, reprezentanții mediului de afaceri au indicat aproape unanim predictibilitatea.

„Antreprenorii români au nevoie în primul rând de predictibilitate. Noi traversăm în momentul ăsta o perioadă delicată, o perioadă plină de provocări legate de digitalizare, de inteligență artificială, dar pe de altă parte și de toate celelalte probleme cu care ne confruntăm, și anume războiul de la granițele noastre, războiul din Golf, instabilitatea politică de care ne lovim în momentul ăsta”, a declarat Florin Duma, președintele IMM Prahova.

Potrivit acestuia, întreprinderile mici și mijlocii, care contribuie semnificativ la economia națională, au nevoie de stabilitate pentru a putea continua să investească și să creeze locuri de muncă.

„Sigur că noi, antreprenorii, mai ales antreprenorii mici și mijlocii, cei care realizăm peste 60% din PIB-ul României, avem nevoie de stabilitate și predictibilitate”, a adăugat Florin Duma.

În ciuda provocărilor actuale, liderul IMM Prahova spune că mediul de afaceri privește cu optimism spre viitor.

„Noi întotdeauna am trăit cu speranță. Eu sper că 2026 va fi un an în care economia României se va redresa, va intra pe făgașul normal, în așa fel încât întreprinzătorii de toate categoriile, atât mici, mijlocii, cât și mari întreprinzători, să realizeze ceea ce își doresc, să poată să facă profit, să poată să-și achite taxele și impozitele, să crească economia românească”, a concluzionat Florin Duma.