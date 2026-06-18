România ar putea beneficia de fonduri europene de peste 60 de miliarde de euro. Anunțul făcut de vicepreședinta Comisiei Europene

Roxana Mînzatu a atras atenția că forma finală a bugetului nu depinde exclusiv de Comisia Europeană. Foto: Hepta

Criza politică, incertitudinea economică și deficitul de forță de muncă îi determină pe antreprenorii români să caute soluții rapide pentru protejarea și dezvoltarea afacerilor. Peste 200 de oameni de afaceri din întreaga țară s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările actuale și strategiile prin care companiile pot deveni mai profitabile, își pot păstra angajații și se pot adapta transformării digitale.

Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN și IMM România, a adus la aceeași masă antreprenori, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un context economic și politic considerat unul dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Una dintre principalele teme dezbătute a fost viitorul buget al Uniunii Europene și impactul pe care acesta îl va avea asupra mediului de afaceri din România. Antreprenorii vor să afle dacă vor exista mai puține fonduri europene pentru dezvoltarea companiilor și dacă regulile de alocare a banilor vor fi modificate.

Invitată la conferință, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a subliniat importanța unei prezențe mai active a mediului de afaceri românesc la Bruxelles.

„Reflectam, în timp ce pregăteam intervenția mea, la cât de important ar fi ca și mediul de afaceri din România să fie prezent aici, în Bruxelles. Există birouri de reprezentare și structuri care promovează interesele regiunilor și industriilor din întreaga Uniune Europeană. Se întâmplă atât de multe lucruri în capitala Uniunii Europene, iar dinamica este atât de intensă, încât aș vrea să transmit și acest mesaj: este bine ca instituțiile europene să vină în București sau la Ploiești, dar este la fel de important să existe și o dinamică inversă, iar reprezentanții mediului de afaceri să fie prezenți la Bruxelles”, a declarat Roxana Mînzatu.

Oficialul european a explicat că una dintre soluțiile pentru provocările cu care se confruntă companiile din întreaga Uniune este viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, aflat în prezent în faza negocierilor.

„Mediul de afaceri din întreaga Uniune Europeană se confruntă cu numeroase provocări. Unul dintre răspunsuri este viitorul Vadru Financiar Multianual. Dacă România va câștiga sau va pierde propunerea pe care am făcut-o în iulie anul trecut, care se bazează pe un cadru financiar total de aproximativ 2 trilioane de euro la nivel european, este o propunere care avantajează România. Este o propunere prin care alocarea pe care România ar putea să o primească depășește 60 de miliarde de euro”, a precizat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Totuși, Roxana Mînzatu a atras atenția că forma finală a bugetului nu depinde exclusiv de Comisia Europeană.

„Deciziile Uniunii Europene nu țin doar de Comisia Europeană. În acest moment, sumele sunt negociate între Parlamentul European și Consiliu, instituția care reprezintă guvernele și factorii de decizie din statele membre”, a explicat aceasta.

Participanții la conferință au subliniat că accesul la finanțare, digitalizarea, lipsa personalului calificat și predictibilitatea fiscală rămân principalele preocupări ale antreprenorilor români, într-o perioadă în care economia traversează numeroase incertitudini. Dacă propunerea actuală a Comisiei Europene va fi aprobată, România ar putea beneficia de una dintre cele mai consistente alocări financiare europene din ultimii ani.