Semnal de alarmă din partea IMM-urilor: ”Doar 1,9% din companiile din România nu sunt afectate de criza actuală”

Antreprenorii au nevoie permanent de surse de finanțare pentru a se menține pe linia de plutire sau pentru a se extinde. Sursa foto: Getty Images

În România sunt în prezent sute de mii de companii mici și mijlocii, care reprezintă peste 90% din totalul companiilor active. Două treimi dintre angajații din țara noastră lucrează pentru IMM-uri. Investițiile antreprenorilor sunt însă extrem de importante. Despre sursele de finanțare, dar și despre fondurile europene pe care le au la dispoziție, s-a discutat la cea de-a treia ediție a Intelligent Money Academy, organizată de Antena 3 CNN și IMM România la Ploiești.

Companiile mici și mijlocii din România, considerate coloana vertebrală a economiei, au ajuns să genereze mai bine de 50% din PIB. Antreprenorii au nevoie permanent de surse de finanțare pentru a se menține pe linia de plutire sau pentru a se extinde.

„Ne adresăm tuturor antreprenorilor, suntem o bancă cu acționariat românesc 100% și dorim să sprijinim mediul de afaceri românesc. Referitor la oferta noastră, celor care ni se adresează le putem oferi absolut întreaga gamă de servicii. Pe partea de finanțare avem linii de credit, credite pentru finanțarea punctuală a unor contracte, credite de investiții și, de asemenea, putem asigura un pachet complet pentru finanțarea proiectelor pe fonduri europene”, a declarat Gabriela Mitu, Director Regional și Director al Centrului de Afaceri Exim Banca Românească Ploiești.

„De la începutul anului am acordat 500 de milioane de lei doar din fonduri proprii, sub formă de garanții. Care este volumul pe care îl mai putem acorda? Încă 6 miliarde de lei la nivelul acestui an, plus, odată cu operaționalizarea acestor instrumente financiare, vom mai avea încă 1,5 miliarde de lei pe cele patru programe, respectiv cel de Inovare-Dezvoltare, cel de Economie Socială și pe cele două programe de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia și ADR Centru”, a explicat și Cătălin Leonte, Director General FNGCIMM.

Companiile au la dispoziție și fonduri europene.

„Până în 2027 nu mai este mult și se încheie acest exercițiu financiar. Vă supun atenției trei programe foarte generoase ca buget. Este vorba despre programul POCIDIF, Programul Operațional Cercetare-Dezvoltare prin Instrumente Financiare. Sunt finanțări de la 200.000 de euro până la 3 milioane de euro pentru proiectele care produc și promovează produse digitale și de maximum 1,5 milioane de euro pentru aplicațiile digitale. Un alt program pe care vi-l prezint este cel dedicat achiziționării și montării de stații electrice pe drumurile naționale. O altă componentă a acestui program este E-DRIVE, care, de această dată, se adresează transportatorilor de pasageri”, spune și Adriana-Elena Codescu, Senior Consultant Expert, Administrator EUROMNIA Intermed.

IMM-urile cer însă și predictibilitate.

„România are nevoie de un guvern care să nu treacă de la o lună la alta sau să subziste de la o lună la alta, ci de un guvern care să seteze politici economice corecte pentru următorii 10 ani. Un guvern care să aibă o atenție și o focalizare asupra mediului de afaceri și a întreprinderilor mici și mijlocii din România. Noi facem foarte multe analize în cadrul IMM România și constatăm că, în acest moment, mai puțin de 2% dintre companii, mai exact 1,9%, ne-au declarat că nu sunt afectate în niciun fel de situația actuală”, a concluzionat Florin Jianu, președinte IMM România.

Dezbaterile au avut loc în cadrul Intelligent Money Academy, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. Cea de-a treia ediție s-a desfășurat la Ploiești.