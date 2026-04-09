15 locuri mai puțin cunoscute de vizitat în Turcia

6 minute de citit Publicat la 20:11 09 Apr 2026 Modificat la 20:11 09 Apr 2026

Turcia înseamnă mult mai mult decât Istanbul sau stațiuni mari cu hoteluri aliniate pe plajă. Dacă ieși puțin din traseele clasice, descoperi golfuri retrase, orașe de piatră, platouri verzi și sate unde viața curge într-un ritm firesc.

Lista de mai jos te ajută să planifici o vacanță diferită: locuri mai puțin cunoscute de turiștii internaționali, dar apreciate de localnici. Am inclus informații practice – cum ajungi, cât timp aloci, ce poți face concret – astfel încât să transformi inspirația în itinerar clar.

Când să vizitezi aceste locuri?

Pentru majoritatea destinațiilor de coastă, lunile mai–iunie și septembrie–octombrie oferă temperaturi plăcute și o atmosferă mai aerisită. Apa mării rămâne caldă până târziu în toamnă, iar drumurile sunt mai puțin aglomerate.

În iulie–august, litoralul mediteranean și egeean devine foarte cald. Dacă alegi această perioadă, orientează-te spre golfuri retrase sau zone de altitudine (Termessos, platourile din Rize). Pentru orașele din sud-est, precum Mardin sau Halfeti, primăvara și toamna sunt mai confortabile.

1. Akyaka (Muğla) – râu limpede, plajă largă și atmosferă relaxată

Akyaka se află la aproximativ 30 km de aeroportul Dalaman și oferă un echilibru rar: plajă bună pentru familii și un centru mic, cu terase pe malul râului Azmak. Apa râului este rece și extrem de clară; poți închiria caiac sau face o plimbare cu barca printre stuf și pești vizibili prin apă.

Plaja are intrare lină, potrivită pentru copii. Vântul constant atrage pasionații de kitesurfing, iar școlile locale oferă cursuri pentru începători.

Alocă 2–3 nopți dacă vrei să alternezi relaxarea cu activități pe apă. Din Dalaman ajungi în circa 40 de minute cu mașină închiriată sau transfer.

2. Adrasan (Antalya) – golf lung și excursii la Sulu Ada

La aproximativ 100 km sud de Antalya, Adrasan oferă o plajă naturală, fără hoteluri înalte și fără muzică puternică. Te cazezi în pensiuni mici, la câțiva pași de mare.

Atracția principală este excursia cu barca spre Sulu Ada și alte golfuri izolate. Plecările au loc dimineața, iar turul durează 6–7 ore, cu opriri pentru snorkeling. Costurile sunt, de regulă, accesibile pentru o zi întreagă pe apă, cu prânz simplu inclus.

Rezervă din timp în sezon și ia protecție solară, pălărie și apă. Pentru o experiență completă, stai 2–3 nopți.

3. Çıralı (Antalya) – plajă protejată și focurile naturale de la Yanartaș

Çıralı rămâne una dintre cele mai liniștite alternative la stațiunile clasice din Antalya. Plaja lungă, cu pietriș fin, face parte dintr-o zonă protejată unde țestoasele depun ouă.

Seara, urcă la Yanartaș (aprox. 30–40 minute pe jos pe potecă amenajată). Flăcările naturale care ies din stâncă ard permanent și creează un cadru aparte după apus.

Din Antalya ajungi în circa 1h 30min. Planifică 3 nopți dacă vrei și o excursie la Olympos sau Phaselis.

4. Kaleköy (Kekova) – sat accesibil doar pe apă

În zona Kekova, Kaleköy nu are acces rutier direct. Lași mașina în Üçağız și continui cu barca. După plecarea grupurilor de o zi, satul devine foarte liniștit.

Poți face snorkeling deasupra ruinelor scufundate (zona este protejată, nu se permite scufundarea cu butelie). Urcă la castel pentru vedere largă asupra coastei.

Dacă rămâi peste noapte într-o pensiune mică, trăiești partea cea mai autentică a locului.

5. Kaș (Antalya) – oraș mic, bun pentru scuba diving

Kaș combină infrastructura unui oraș mic cu atmosfera relaxată de vacanță. Are centre de scufundări bine organizate și peste 20 de situri potrivite pentru diferite niveluri.

Poți face excursii de o zi la Kaputaș, Patara sau Kekova și revii seara pentru cină în port.

Pentru un sejur activ, alocă 3–5 nopți. Ajungi fie din Dalaman (aprox. 2h 30min), fie din Antalya (circa 3h).

6. Kabak (lângă Fethiye) – golf retras și cazare tip bungalow

Drumul spre Kabak coboară în serpentine, iar ultima parte se face pe jos sau cu transfer local. Tocmai acest acces limitat păstrează zona mai liniștită.

Cazările sunt, în general, eco-bungalouri cu terase orientate spre mare. De aici poți ajunge ușor la Butterfly Valley cu barca.

Recomand 2 nopți pentru relaxare reală. Verifică în avans accesul și condițiile de drum.

7. Eski Datça (Muğla) – străduțe din piatră și taverne locale

Eski Datça păstrează case tradiționale restaurate și un centru pietonal plin de flori. Seara, rezervă masă la o tavernă mică și încearcă meze pregătite în stil casnic.

Plajele din peninsula Datça, precum Ovabükü sau Palamutbükü, au apă foarte clară. Ai nevoie de mașină pentru a le explora eficient.

Stai 3–4 nopți dacă vrei să combini relaxarea cu explorarea peninsulei.

8. Knidos – ruine antice între două mări

La capătul peninsulei Datça, Knidos oferă ruine antice și panorame spre Marea Egee și Mediterana. Drumul durează aproximativ o oră din Datça.

Vizitează situl după-amiaza și rămâi pentru apus. Nu există multe facilități, așa că ia apă și gustări.

Poți face excursie de o zi sau integra vizita într-un sejur în Datça.

9. Lacul Bafa – oprire naturală între Izmir și Bodrum

Lacul Bafa se află pe traseul dintre Söke și Milas. Mulți îl includ ca oprire de 2–3 ore într-o excursie.

Găsești trasee ușoare, sate mici și restaurante unde se servește pește local. Zona nu este turistică în sens clasic, ceea ce păstrează o atmosferă simplă.

10. Termessos (lângă Antalya) – sit antic în munți

La 35 km de Antalya, Termessos se află într-un parc național, la peste 1.000 m altitudine. Accesul presupune mers pe jos pe poteci forestiere.

Teatrul antic oferă vedere largă asupra munților. Rezervă 4–6 ore pentru vizită și începe dimineața.

Ia apă suficientă și încălțăminte adecvată; nu există magazine în interior.

11. Safranbolu – oraș otoman bine conservat

La circa 5–6 ore de Istanbul cu mașina, Safranbolu impresionează prin arhitectura tradițională. Casele din lemn și piatră sunt incluse în patrimoniul UNESCO.

Plimbă-te prin cartierul Çarşı, vizitează un hamam tradițional și gustă dulciuri locale cu șofran.

Pentru detalii istorice despre patrimoniul similar din regiune, poți consulta și pagina dedicată Moscheii și Spitalului Mare din Divriği – un exemplu relevant de arhitectură anatoliană inclusă în patrimoniul mondial.

Stai 1–2 nopți pentru o experiență relaxată.

12. Göynük (Bolu) – weekend verde aproape de Istanbul

La aproximativ 3–4 ore de Istanbul, Göynük oferă case tradiționale și acces la lacurile Abant și Gölcük.

E potrivit pentru un weekend scurt, cu plimbări ușoare și cazare în pensiuni locale. Primăvara și toamna aduc temperaturi mai plăcute.

13. Platoul Pokut (Rize) – experiență la altitudine

În zona Mării Negre, Pokut oferă priveliști spectaculoase, mai ales dimineața devreme. Ajungi din Rize sau Trabzon, apoi continui cu mașină 4x4 sau transfer local.

Stai o noapte pentru răsărit și mic dejun cu produse locale. Verifică starea drumului înainte de plecare.

14. Halfeti – oraș parțial scufundat

Din Gaziantep sau Șanlıurfa ajungi în 1–2 ore la Halfeti. Turul cu barca pe lac durează câteva ore și dezvăluie minaretul care iese din apă și ruinele vechiului oraș.

Primăvara și toamna oferă temperaturi mai potrivite pentru explorare.

15. Mardin – oraș de piatră cu vedere spre Mesopotamia

Mardin impresionează prin arhitectură unitară și panorame largi. Zbori intern din Istanbul sau Ankara, apoi ajungi rapid în centrul istoric.

Plimbă-te pe străduțe, vizitează mănăstirea Deyrulzafaran și alege cazare într-o casă tradițională restaurată. Două nopți îți oferă timp pentru oraș și împrejurimi.

Două itinerarii simple pentru 7 zile

Antalya altfel: Antalya (1 noapte) – Termessos (half day) – Adrasan (2 nopți) – Çıralı (2 nopți) – Kaș (2 nopți, cu excursie la Kekova).

Egee liniștită: Izmir (1 noapte) – Lacul Bafa (oprire) – Datça (3 nopți, cu Knidos) – Akyaka (2 nopți).

În ambele variante, închiriază mașină pentru flexibilitate. Respectă natura, evită deșeurile pe plaje și în zone montane și susține afacerile locale – restaurante mici, pensiuni de familie, tururi organizate de localnici.

Salvează lista, alege zona care ți se potrivește și construiește-ți itinerarul pas cu pas. Turcia are multe fațete, iar cele mai interesante apar adesea dincolo de rutele clasice.