7 greșeli de machiaj pe care le fac majoritatea femeilor și cum le eviți

Sfaturi simple pentru un machiaj natural și reușit, de la pregătirea tenului până la aplicarea corectă a produselor. Sursa foto: magnific.com

Machiajul face parte din rutina de zi cu zi pentru multe dintre noi, fie că îl aplicăm rapid înainte de a pleca de acasă, fie că acordăm mai mult timp fiecărui pas. Tocmai pentru că anumite gesturi devin automatisme, este ușor să repetăm aceleași greșeli fără să ne dăm seama că ne pot afecta rezultatul final. Iar, pentru a le corecta, nu este nevoie neapărat de produse scumpe sau de tehnici complicate, ci de câteva informații utile și de mici ajustări în rutina de machiaj.

Greșeala 1: aplicarea machiajului pe pielea lipsită de hidratare

Machiajul aplicat direct pe pielea curată, fără hidratare și fără primer, rezistă mai puțin, se dispersează mai ușor și accentuează textura pielii în loc să o uniformizeze. Pielea deshidratată absoarbe rapid produsele și le face să pară uscate și crăpate, mai ales în zona ochilor și a nasului.

O cremă hidratantă aplicată cu cel puțin cinci minute înainte de machiaj și un primer potrivit pentru tipul de ten creează o bază care prelungește rezistența oricărui produs de machiaj aplicat ulterior. Este un pas de două minute care schimbă complet rezultatul final.

Greșeala 2: folosirea creionului de ochi în zone nepotrivite

Creionul de ochi gel retractabil este unul dintre produsele cel mai frecvent folosite greșit. De exemplu, aplicarea pe pleoapa inferioară în linie continuă și groasă închide vizual ochiul și îl face să pară mai mic.

A doua greșeală este aplicarea pe mucoasa inferioară a ochiului. Acest gest contribuie la iritarea ochilor sensibili și, în plus, poate să creeze un efect de cearcăne accentuate. Metoda corectă pentru a deschide privirea este folosirea unui creion alb sau bej pe mucoasa inferioară și a unuia închis la culoare doar pe treimea externă a pleoapei inferioare, cu estompare ușoară. Creionul negru aplicat pe toată mucoasa inferioară este rezervat lookurilor de seară intense, nu machiajului zilnic.

Greșeala 3: alegerea nuanței nepotrivite de fond de ten

Fondul de ten cu o nuanță prea deschisă față de cea a pielii de pe gât este una dintre cele mai vizibile greșeli de machiaj și una dintre cele mai frecvente. Se poate întâmpla dacă ai testat fondul de ten pe dosul mâinii sau pe încheietură, zone care au o nuanță diferită față de pielea de pe față și gât.

Testarea corectă se face pe maxilar sau pe bărbie, în lumină naturală, iar nuanța potrivită este cea care dispare complet în piele, fără să lase o linie vizibilă. Dacă nu poți testa în magazin, cumpără două nuanțe apropiate și amestecă-le până o obții pe cea potrivită pentru sezon.

Greșeala 4: aplicarea genelor false fără pregătirea pleoapelor

Genele false sunt produsul care intimidează cel mai mult la prima utilizare și care este abandonat după primele încercări eșuate din cauza tehnicii greșite. Cea mai frecventă greșeală este aplicarea benzii de gene false imediat după ce ai pus lipiciul pe pleoapă. Lipiciul aplicat proaspăt va face banda să alunece și să nu adere corect.

Metoda corectă implică să aștepți 30-60 de secunde după aplicarea lipiciului, până când acesta devine transparent. Aplică apoi banda cât mai aproape de linia naturală a genelor, cu ajutorul unui aplicator special. Tăierea benzii la dimensiunea ochiului înainte de aplicare este un alt pas pe care mulți îl omit și care cauzează disconfort și aspect nefiresc.

Greșeala 5: supraîncărcarea produselor în zona ochilor

Mai multe straturi de corector, pudră, fard și primer aplicate în zona ochilor produc aproape invariabil același rezultat: produsele se adună în liniile fine, accentuând ridurile și creând un aspect îmbătrânit. Zona ochilor are pielea cea mai subțire de pe față și reacționează exagerat la supraîncărcare.

Regula în această zonă este “mai puțin înseamnă mai mult”. Un strat subțire de corector tapotat cu degetul sau cu un burete mic, fără pudră în exces deasupra, produce un rezultat mai natural și mai durabil decât straturile multiple.

Greșeala 6: ignorarea blending-ului

Liniile vizibile de demarcație între concealer și fond de ten, fardurile care nu au fost estompate și un contur al feței prea dur sunt toate rezultatul aceluiași lucru: blending insuficient. Orice produs de machiaj, indiferent de calitate și preț, arată artificial dacă nu este estompat corect.

Blending-ul nu necesită pensule scumpe sau mult timp. Necesită mișcări circulare sau de tamponare, nu de frecare, aplicate imediat după fiecare produs, înainte să se usuce complet. Un burete ușor umed este suficient pentru majoritatea produselor dedicate tenului și produce un finish natural pe orice tip de piele.

Greșeala 7: aplicarea rimelului înainte de curbarea genelor

Aplicarea rimelului pe genele drepte poate face ca acestea să pară mai scurte și să nu evidențieze la fel de bine privirea. În plus, produsul poate îngreuna genele și le poate face mai dificil de curbat ulterior. Folosește cleștele de gene înainte de a aplica rimelul, pentru a le ridica și a deschide privirea, fără să fie nevoie de produse suplimentare.

Machiajul reușit nu ține de numărul de produse pe care le folosești, ci de felul în care le aplici. Corectarea câtorva dintre greșelile de mai sus poate schimba vizibil rezultatul, fără să fie nevoie să cumperi produse noi sau să petreci mai mult timp în fața oglinzii.