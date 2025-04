7 stațiuni balneare în România: beneficii pentru sănătate

Techirghiol este faimoasă pentru nămolul sapropelic extras din lacul cu același nume. foto: elements.envato.com

România este locul ideal pentru cei care își doresc o pauză de relaxare cu efecte reale asupra sănătății. De la ape minerale cu proprietăți variate, la nămoluri terapeutice, gaze naturale sau saline cu aer curat, țara noastră are o bogăție de resurse balneare naturale folosite pentru prevenție, tratament și recuperare.

Fie că ai nevoie de un sejur medical sau pur și simplu de un plus de energie, te invităm să descoperi beneficiile pe care ți le pot aduce câteva dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România: Techirghiol, Covasna, Băile Herculane, Sovata, Călimănești-Căciulata, Tușnad și Băile Felix.

Techirghiol

Techirghiol este faimoasă pentru nămolul sapropelic extras din lacul cu același nume, recunoscut pentru efectele antiinflamatoare, regeneratoare și analgezice. Aici se tratează afecțiuni reumatismale, dermatologice, ginecologice și neurologice.

Aerosolii marini și climatul litoral contribuie la ameliorarea bolilor respiratorii, în timp ce băile cu nămol oferă un efect tonic general. Stațiunea este ideală pentru sejururi terapeutice și recuperare fizică în orice sezon.

Băile Felix

Băile Felix este una dintre cele mai mari și cunoscute stațiuni balneoclimaterice din România. Situată în județul Bihor, la doar 8 km de Oradea, stațiunea este ușor accesibilă și dinspre Ungaria, prin vama Borș. Apele termale cu temperaturi între 20 și 49°C sunt recunoscute pentru efectele lor terapeutice în afecțiuni reumatismale, neurologice, ginecologice sau posttraumatice.

Aici poți admira nuferi și lotuși exotici, în rezervația din centrul stațiunii. Găsești și numeroase opțiuni de cazare în Băile Felix , de la hoteluri cu baze de tratament proprii, până la pensiuni moderne, pentru un sejur complet de sănătate și recreere.

Covasna

Covasna este renumită pentru mofetele cu dioxid de carbon natural și apele minerale carbogazoase, fiind supranumită și „stațiunea inimii”. Este recomandată în special pentru afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune arterială și tulburări circulatorii.

Emanațiile naturale de gaz terapeutic au efecte benefice și asupra sistemului nervos. Tratamentele sunt completate de un climat blând, sedativ, care favorizează relaxarea și recuperarea. Este o alegere excelentă pentru cei care vor să-și îmbunătățească sănătatea inimii.

Băile Herculane

Băile Herculane este locul ideal pentru cei care vor să-și îngrijească sănătatea într-un cadru natural spectaculos. Apele termale de aici sunt recunoscute pentru efectele benefice asupra durerilor de spate, articulații rigide sau afecțiuni reumatice. Mulți vin pentru recuperare după accidentări, operații sau pentru a calma inflamațiile și tensiunile musculare.

Stațiunea este recomandată și în probleme respiratorii ușoare, afecțiuni ale pielii sau chiar pentru relaxare în cazuri de oboseală cronică. Un sejur aici poate însemna nu doar relaxare, ci și refacere completă.

Sovata

Sovata se remarcă prin lacurile sărate, în special Lacul Ursu, cu apă heliotermă, ideală pentru tratarea infertilității și afecțiunilor ginecologice [1]. În plus față de tratamentele balneare, stațiunea oferă numeroase oportunități de relaxare activă: poți face drumeții prin pădurile de conifere, plimbări în jurul lacurilor sau excursii către puncte de belvedere spectaculoase.

O atracție deosebită este mocănița, trenulețul turistic care străbate peisaje pitorești și aduce un plus de farmec vacanței în inima Transilvaniei.

Situată în apropierea Oltului, Călimănești-Căciulata dispune de ape minerale oligominerale, bicarbonatate, sulfuroase și iodurate, excelente în tratarea bolilor digestive, hepato-biliare, respiratorii și reumatismale. Apa termală este folosită în băi și inhalații, iar climatul subcarpatic oferă condiții ideale pentru refacere.

Stațiunea este bine pregătită să își primească oaspeții, cu numeroase unități de cazare în Călimănești , de la pensiuni intime până la hoteluri cu baze de tratament moderne, perfecte pentru sejururi de relaxare și sănătate.

Tușnad

Băile Tușnad este recunoscută pentru mofetele naturale și apele minerale carbogazoase, cu efecte vasodilatatoare și regenerante. Stațiunea este un loc apreciat pentru refacerea după un accident vascular cerebral. Studiile clinice au arătat îmbunătățiri semnificative în echilibru, mers și capacitate de efort la pacienții post-AVC tratați aici​ [2].

Situată într-un decor montan relaxant, stațiunea oferă și acces facil către atracții naturale spectaculoase, cum ar fi Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, perfect pentru drumeții și relaxare în aer curat.

Fie că îți dorești proceduri medicale recomandate de specialiști sau cure de întreținere și prevenție cu efecte antiageing, cum sunt cele destinate menținerii tonusului fizic și psihic odată cu înaintarea în vârstă​, stațiunile balneare prezentate îți oferă soluții naturale și accesibile pentru sănătate și stare de bine. Alege destinația potrivită și bucură-te de beneficiile terapeutice direct în inima naturii!

[1] Constantin Munteanu, Cintezã, D., Pretorian, S., Lãzãrescu, H., Poenaru, D., Hoteteu, M., & Munteanu, B. (2012). Research strategy of the therapeutic quality of mud and salty water from Bear Lake -Sovata. https://www.bioclima.ro/J322eng.pdf

[2] Dogaru, G., Marieta, M., Bulboacă, A., Ciumărnean, L., & Stănescu, I. (2018). The effect of carbonated mineral water and mofette treatment in Baile Tusnad after ischemic stroke – a case report. Balneo Research Journal, 9(1), 11–14. https://doi.org/10.12680/balneo.2018.163