Ce acoperă o asigurare cyber în cazul unui atac cibernetic în 2026? E important să fii pregătit

12 minute de citit Publicat la 16:23 29 Dec 2025 Modificat la 16:23 29 Dec 2025

Atacurile digitale sunt mai sofisticate, nu doar mai numeroase

Atacurile cibernetice nu mai reprezintă un risc teoretic sau un fenomen limitat la marile corporații din zona tehnologică. În 2026, orice companie care stochează date, utilizează sisteme informatice sau își desfășoară activitatea în mediul digital este expusă unor amenințări cibernetice reale.

De la atacuri de tip ransomware și incidente de securitate care implică date cu caracter personal, până la întreruperea activității sau sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor GDPR, consecințele unui atac pot fi rapide și semnificative. Chiar și o singură breșă poate genera pierderi financiare, blocaje operaționale și afectarea reputației companiei.

În acest context, asigurarea CYBER a evoluat de la o opțiune suplimentară la un element esențial al strategiei de protecție și continuitate a afacerii. Întrebarea nu mai este dacă o companie are nevoie de o astfel de poliță, ci ce acoperă, în mod concret, o asigurare cyber în 2026 și cât de bine este adaptată riscurilor actuale.

Rolul brokerului specializat devine, astfel, determinant. Leader Team, broker de asigurări cu acces la piața internațională Lloyd’s, sprijină companiile din România în înțelegerea riscurilor digitale și în structurarea unor soluții de asigurare cyber adaptate specificului fiecărei afaceri.

Cum s-a schimbat riscul cibernetic în 2026

Atacurile digitale sunt mai sofisticate, nu doar mai numeroase

În 2026, peisajul amenințărilor cibernetice este definit mai puțin de volum și mai mult de complexitate. Incidentele nu mai sunt generate doar de tentative evidente sau de erori simple ale utilizatorilor, ci de atacuri automatizate, adaptive și dificil de identificat în timp real.

Inteligența artificială joacă un rol central în această evoluție. Este utilizată atât în soluțiile de securitate, cât și de atacatori, care o folosesc pentru:

● analizarea comportamentului utilizatorilor,

● personalizarea mesajelor de phishing,

● identificarea rapidă a vulnerabilităților exploatabile.

Un alt element relevant este extinderea modelului ransomware-as-a-service, care permite lansarea de atacuri complexe fără infrastructură proprie sau expertiză avansată. Astfel, barierele de intrare pentru atacatori au scăzut considerabil.

În același timp, phishingul tradițional a evoluat spre forme contextuale și targetate, bazate pe informații reale despre companie, angajați sau parteneri. Aceste atacuri sunt mai credibile, mai greu de detectat automat și, implicit, mai eficiente.

De ce securitatea IT tradițională nu mai poate limita complet impactul

Măsuri precum firewall-urile, soluțiile antivirus sau backup-urile rămân necesare, dar nu mai sunt suficiente pentru a controla consecințele unui atac modern.

Cele mai multe incidente relevante apar în contexte precum:

● exploatarea unor vulnerabilități temporare,

● erori umane care nu pot fi eliminate complet,

● atacuri concepute special pentru a ocoli mecanismele automate de protecție.

Chiar și organizațiile care respectă bune practici de securitate pot înregistra:

● pierderi financiare,

● întreruperi ale activității,

● expuneri juridice și de conformitate.

Securitatea tehnică reduce probabilitatea unui incident, dar nu poate garanta eliminarea riscului. În plus, cadrul legislativ european actual pune accent nu doar pe prevenție, ci și pe capacitatea de reacție și gestionare a incidentelor, prin reglementări precum GDPR, NIS2 și DORA.

Asigurarea cyber, parte integrantă a rezilienței operaționale

În 2026, asigurarea cyber este privită din ce în ce mai mult ca un instrument de continuitate a afacerii, nu doar ca o soluție de despăgubire.

Un incident cibernetic are efecte simultane asupra:

● infrastructurii IT,

● operațiunilor zilnice,

● relației cu clienții și partenerii,

● obligațiilor legale și de conformitate.

Asigurarea cyber intervine după producerea atacului, acolo unde soluțiile tehnice nu mai pot acționa singure. Ea completează securitatea IT prin acoperirea costurilor, a pierderilor financiare și a consecințelor juridice sau reputaționale, chiar și în situațiile în care măsurile de protecție au fost corect implementate.

Din acest motiv, tot mai multe companii integrează asigurarea cyber în strategia lor de reziliență, alături de planurile de recuperare și management al crizelor.

Această schimbare de abordare explică de ce riscul cibernetic, în 2026, nu mai este exclusiv o problemă tehnică, ci una care ține direct de deciziile de business.

Ce afaceri au nevoie de asigurări cyber în 2026 și de ce

Cum este definită asigurarea cyber în 2026

De la opțiune suplimentară la mecanism de control al riscului

În 2026, asigurarea cyber este un instrument specializat de gestionare a riscurilor digitale, conceput pentru a acoperi impactul financiar, operațional și juridic al unui incident de securitate cibernetică.

Aceasta nu substituie soluțiile IT existente, ci le completează, intervenind în situațiile în care măsurile tehnice nu mai pot limita consecințele unui atac. Obiectivul principal este restabilirea funcționării normale a companiei, fără ca incidentul să se transforme într-o problemă critică de business.

Tipuri de asigurări cyber: riscuri diferite, acoperiri diferite

În practică, asigurările cyber se împart, în linii mari, în două categorii distincte, fiecare adresând un tip specific de expunere.

Asigurarea cyber orientată spre incidente tehnice vizează atacurile externe care afectează sistemele și datele companiei, cum ar fi:

● ransomware și alte forme de malware,

● breșe de securitate și acces neautorizat la date,

● indisponibilitatea infrastructurii IT,

● costurile de recuperare și refacere a sistemelor.

Asigurarea cyber axată pe fraude digitale acoperă pierderile financiare rezultate din:

● atacuri de tip phishing și inginerie socială,

● transferuri frauduloase de fonduri,

● compromiterea conturilor sau a identităților digitale.

Diferența dintre aceste tipuri de polițe este determinată de natura riscului și de criteriile de evaluare a daunelor, nu doar de terminologie.

Cine are nevoie de asigurare cyber în 2026

Asigurarea cyber nu mai este limitată la companiile din IT sau comerț online. În prezent, orice organizație care utilizează tehnologia în mod esențial poate fi expusă.

O astfel de poliță este relevantă pentru companiile care:

● gestionează date cu caracter personal sau confidențial,

● depind de sisteme informatice pentru desfășurarea activității,

● utilizează plăți electronice sau platforme digitale,

● trebuie să respecte reglementări precum GDPR, NIS2 sau DORA.

Aceste criterii se regăsesc în numeroase domenii, inclusiv servicii profesionale, sănătate, educație, logistică, producție, sector financiar sau organizații cu parteneri internaționali.

De ce nu există o asigurare cyber „universală”

Expunerea la riscuri cibernetice variază semnificativ de la o companie la alta. Chiar și organizații cu dimensiuni similare pot avea profiluri de risc complet diferite.

Factorii care influențează această expunere includ:

● tipologia și volumul datelor gestionate,

● nivelul de digitalizare a proceselor,

● gradul de dependență de infrastructura IT,

● obligațiile contractuale și cerințele legale,

● măsurile de securitate deja implementate.

Din acest motiv, o poliță standardizată nu poate reflecta în mod corect riscurile reale ale fiecărei afaceri.

Importanța personalizării poliței printr-un broker specializat

În 2026, eficiența unei asigurări cyber este dată mai ales de structura și adaptarea ei, nu doar de existența contractului.

Un broker specializat poate:

● integra acoperiri pentru incidente tehnice și fraude digitale,

● ajusta limitele de despăgubire și excluderile,

● corela asigurarea cyber cu alte polițe relevante pentru activitatea companiei.

Această abordare permite construirea unei soluții coerente, aliniate riscurilor reale ale businessului, și reduce diferența dintre protecția teoretică și cea efectiv aplicabilă.

Cum funcționează acoperirea asigurării cyber oferite prin Leader Team

Asigurarea cyber intermediată de Leader Team este concepută pentru a răspunde consecințelor reale ale unui atac cibernetic, nu doar evenimentului tehnic inițial. Accentul este pus pe impactul financiar, operațional și juridic care apare imediat după incident și care poate afecta direct continuitatea activității.

Structura acoperirii urmărește modul în care un atac cibernetic se extinde în 2026: de la infrastructura IT, către procesele operaționale, zona financiară și obligațiile legale.

Cheltuielile tehnice generate de atac

Primul nivel de expunere este cel operațional-tehnic. Asigurarea cyber acoperă costurile necesare pentru controlul și remedierea incidentului.

Printre acestea se pot regăsi:

● intervenția echipelor IT specializate pentru identificarea breșei și limitarea atacului,

● recuperarea, restaurarea sau reconstrucția datelor afectate,

● repararea sau înlocuirea sistemelor hardware și software compromise.

Obiectivul acestei componente este relansarea rapidă a operațiunilor, fără ca firma să fie nevoită să suporte integral cheltuieli neplanificate imediat după incident.

Impactul financiar al întreruperii activității

În numeroase situații, efectele economice ale unui atac depășesc costurile strict tehnice.

Asigurarea cyber poate include acoperirea pentru:

● pierderile rezultate din indisponibilitatea sistemelor,

● diminuarea veniturilor pe durata întreruperii activității,

● penalitățile contractuale generate de nerespectarea termenelor sau obligațiilor comerciale.

Această zonă de acoperire este esențială pentru companiile care depind de infrastructuri digitale, aplicații critice sau fluxuri automatizate.

Răspunderea legală și sancțiunile GDPR

Atacurile cibernetice pot implica expunerea datelor cu caracter personal, generând consecințe juridice suplimentare.

În anumite condiții, asigurarea cyber de la Leader Team poate acoperi amenzi GDPR aplicate ca urmare a unui incident de securitate.

Această acoperire este condiționată de:

● implementarea unor măsuri rezonabile de securitate,

● respectarea obligațiilor legale aplicabile,

● notificarea incidentului conform procedurilor stabilite în poliță.

Asigurarea nu înlocuiește cerințele de conformitate, ci oferă sprijin financiar atunci când, în pofida măsurilor preventive, apare un incident.

Limitări și excluderi: ce nu este protejat prin asigurarea cyber

O asigurare cyber nu poate acoperi orice scenariu, indiferent de cauză. Înțelegerea excluderilor este esențială pentru evaluarea corectă a protecției.

În mod uzual, nu sunt incluse:

● cazurile de neglijență gravă în securitatea IT,

● lipsa măsurilor minime de protecție, precum actualizările periodice sau autentificarea multi-factor,

● atacurile interne deliberate,

● riscurile care nu sunt menționate explicit în contractul de asigurare.

Aceste limitări explică de ce structura poliței este la fel de importantă ca existența ei.

În acest context, consultanța specializată devine decisivă. Prin evaluarea riscurilor și configurarea atentă a acoperirilor, Leader Team sprijină companiile în evitarea lacunelor de protecție și în înțelegerea clară a situațiilor în care asigurarea poate fi activată.

Impactul ascuns al unui atac cibernetic asupra afacerii

După un incident de securitate, atenția este concentrată, de regulă, pe datele compromise sau pe funcționarea sistemelor IT. În practică, o parte semnificativă a efectelor unui atac provine din costuri indirecte, mai puțin vizibile inițial, dar cu impact pe termen lung.

În 2026, aceste costuri secundare pot influența stabilitatea operațională și credibilitatea unei companii la fel de mult ca daunele tehnice propriu-zise.

Reputația companiei și gestionarea comunicării publice

Un atac cibernetic afectează percepția clienților, a partenerilor și, în anumite cazuri, a autorităților. Lipsa unei comunicări controlate poate amplifica efectele negative ale incidentului.

Costurile asociate refacerii imaginii pot include:

● servicii specializate de comunicare de criză,

● redactarea și distribuirea comunicărilor oficiale,

● administrarea relației cu presa și alți factori interesați.

Aceste demersuri sunt necesare pentru limitarea impactului reputațional, chiar și după rezolvarea problemelor tehnice.

Informarea persoanelor afectate de incident

În anumite situații, cadrul legal privind protecția datelor impune notificarea persoanelor ale căror informații au fost compromise.

Acest proces presupune:

● identificarea exactă a persoanelor vizate,

● transmiterea notificărilor individuale,

● gestionarea cererilor și sesizărilor ulterioare.

Chiar și în absența unor sancțiuni, volumul de muncă administrativă și operațională poate fi considerabil.

Cheltuieli juridice și dispute ulterioare

Un atac cibernetic poate declanșa consecințe legale multiple, precum:

● controale și investigații din partea autorităților,

● acțiuni în instanță inițiate de clienți sau parteneri,

● conflicte contractuale.

Costurile cu asistența juridică și procedurile legale apar adesea înainte de stabilirea răspunderii finale și pot deveni semnificative, chiar dacă incidentul este gestionat corect.

Impactul asupra echipelor și funcționării interne

În 2026, tot mai multe organizații iau în calcul și efectele unui atac asupra angajaților.

Un incident major poate genera:

● niveluri ridicate de stres,

● scăderea eficienței operaționale,

● decizii luate sub presiune, cu potențiale consecințe suplimentare.

Din acest motiv, apare nevoia de suport operațional și, în anumite cazuri, de sprijin psihologic pentru echipele implicate în gestionarea crizei. Deși rar planificate în buget, aceste costuri influențează direct capacitatea companiei de a se redresa rapid.

De ce aceste costuri contează în configurarea unei asigurări cyber

Costurile indirecte explică de ce asigurarea cyber nu ar trebui privită exclusiv ca un mecanism de acoperire a daunelor tehnice.

O poliță bine structurată ia în considerare întregul lanț de consecințe al unui atac cibernetic, de la infrastructură și procese operaționale, până la oameni și reputație. Această perspectivă transformă asigurarea cyber într-o soluție de protecție completă, adaptată realităților mediului de afaceri din 2026.

Rolul brokerului în configurarea unei asigurări cyber eficiente în 2026

Asigurarea cyber necesită configurare, nu selecție din listă

În 2026, asigurarea cyber nu mai poate fi tratată ca un produs standard, ales rapid pe baza unui preț afișat. Diferențele reale apar în detalii precum clauzele contractuale, excluderile și limitele de despăgubire.

Brokerul are un rol central deoarece:

● interpretează riscurile digitale ale companiei,

● explică implicațiile contractuale,

● structurează polița în funcție de expunerea reală, nu doar de ofertă.

Această etapă face diferența dintre o poliță aplicabilă și una care rămâne teoretică în momentul producerii unui incident.

Accesul la piața Lloyd’s ca avantaj operațional

Prin Leader Team, companiile pot accesa piața Lloyd’s, recunoscută la nivel internațional pentru capacitatea de a subscrie riscuri complexe, inclusiv cyber.

Acest acces oferă:

● limite ridicate de acoperire pentru riscuri digitale,

● flexibilitate contractuală pentru afaceri cu operațiuni internaționale,

● acceptare mai ușoară în relațiile comerciale externe.

Pentru multe organizații, o astfel de piață nu este accesibilă fără sprijinul unui broker specializat.

De ce contează negocierea condițiilor, nu doar costul

În cazul asigurărilor cyber, valoarea poliței este determinată mai ales de conținut, nu de preț.

Elementele critice sunt:

● riscurile incluse în mod explicit,

● excluderile și limitările aplicabile,

● condițiile în care se activează despăgubirea.

Leader Team adaptează structura poliței la profilul de risc al companiei, reducând situațiile în care daunele pot fi refuzate din motive contractuale.

Integrarea mai multor riscuri într-o soluție unitară

Un beneficiu important al colaborării cu un broker este posibilitatea de a corela mai multe tipuri de protecție într-un singur program de asigurare.

Prin Leader Team pot fi combinate:

● riscuri cyber asociate atacurilor tehnice,

● riscuri de tip fraudă digitală,

● alte forme de răspundere relevante pentru activitatea companiei.

Această abordare reduce suprapunerile, lacunele de acoperire și complexitatea administrativă.

Optimizarea costurilor prin structurare corectă

Reducerea costurilor nu presupune diminuarea protecției, ci ajustarea ei în funcție de expunerea reală.

Prin evaluare și negociere, Leader Team poate:

● elimina acoperiri care nu sunt relevante pentru un anumit business,

● calibra limitele de despăgubire în funcție de risc,

● evita achiziția separată a mai multor polițe pentru riscuri conexe.

Rezultatul este o soluție eficientă, adaptată, nu doar o poliță cu un cost mai mic.

De ce Leader Team influențează decizia finală

Diferența dintre o asigurare cyber funcțională și una formală ține de modul în care este construită.

Leader Team acționează ca:

● interfață între companie și asiguratori internaționali,

● consultant în evaluarea riscurilor digitale,

● partener activ în negociere și, la nevoie, în gestionarea daunelor.

În 2026, această combinație de expertiză, acces la piață și structurare corectă a riscului transformă brokerul într-un element esențial al protecției cyber.

Portofoliu extins de soluții pentru companii

Leader Team oferă mai mult decât asigurări cyber. Portofoliul pentru persoane juridice acoperă o gamă largă de riscuri, adaptate specificului fiecărei organizații.

Printre soluțiile disponibile se numără:

● asigurări de răspundere profesională, pentru protecția împotriva erorilor sau neglijenței profesionale,

● asigurări pentru companii, destinate protejării patrimoniului și operațiunilor,

● pachete IT&C, care pot include răspundere profesională IT, cyber și clauze cu aplicabilitate internațională.

Exemple de acoperiri complementare

Leader Team poate structura programe integrate care includ, pe lângă asigurarea cyber:

● răspundere profesională generală pentru daune provocate terților,

● asigurări auto pentru flote,

● asigurări de sănătate sau viață pentru angajați,

● asigurări pentru riscuri operaționale sau proprietate,

● soluții dedicate pentru industrii specifice, precum logistică, construcții sau agricultură.

De ce este importantă o abordare integrată

Costurile indirecte și efectele în lanț ale unui incident cibernetic arată că protecția afacerii nu poate fi fragmentată.

Soluțiile integrate ajută la:

● eliminarea golurilor dintre polițe,

● ajustarea despăgubirilor la riscurile reale,

● centralizarea managementului riscurilor într-un plan coerent.

Prin consultanță și personalizare, Leader Team sprijină companiile să înțeleagă clar ce riscuri sunt acoperite și cum pot fi protejate atât componentele tehnologice, cât și cele operaționale și legale ale afacerii.

În 2026, asigurarea cyber nu mai este o opțiune complementară, ci o componentă esențială a modului în care o companie își gestionează riscurile digitale. Atacurile cibernetice au un impact care depășește zona IT, afectând operațiunile, conformitatea legală și relația cu clienții.

Diferența reală nu este dată de simpla existență a unei polițe, ci de modul în care aceasta este structurată și adaptată riscurilor specifice fiecărei afaceri. O asigurare cyber configurată corect oferă claritate și control într-un context marcat de incertitudine.

În acest proces, colaborarea cu un broker specializat face diferența dintre o soluție formală și una funcțională, capabilă să susțină continuitatea afacerii atunci când apare un incident cibernetic.