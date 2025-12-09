Accesorii la modă sezonul acesta: căciuli, eșarfe, mănuși

Femeie îmbrăcată gros cu fular, căciulă şi mănuşi. foto: pami.ro

Sezonul rece a venit, iar odată cu el începe și perioada în care accesoriile devin indispensabile. Căciulile, eșarfele și mănușile nu sunt doar piese utile atunci când temperaturile scad, ci și elemente care pot schimba complet aspectul unei ținute. Fie că vorbim de o zi obișnuită în oraș sau o plimbare prin parc, aceste accesorii sunt ușor de purtat și completează orice stil.

Trendurile din acest sezon sunt simple, ușor de integrat în ținutele de zi cu zi și potrivite pentru orice vârstă sau preferințe. Modelele rămân apropiate de cele pe care le-am purtat și anul trecut: căciuli damă tricotate , berete elegante, eșarfe mari și pufoase și mănuși din piele sau material gros. Accentul cade pe confort, culori neutre și detalii discrete.

Căciuli la modă sezonul acesta

Căciulile tricotate sunt cele mai purtate modele în sezonul rece. Sunt practice, călduroase și se potrivesc cu aproape orice outfit. Modelele tricotate cu torsade sau fire texturate sunt în continuare în tendințe. Croiala clasică rămâne populară, dar și căciulile oversized sunt tot mai căutate, mai ales cele care acoperă bine urechile.

Culorile neutre – negru, gri, crem, bej – sunt cel mai ușor de purtat. Totuși, dacă îți place să porți ceva diferit, poți alege o nuanță mai intensă: vișiniu, verde închis sau albastru marin. Aceste culori adaugă un mic accent vizual, fără să încarce ținuta.

Pe lângă căciulile clasice, beretele revin în forță și sezonul acesta. Sunt o opțiune potrivită pentru femeile care preferă un stil mai feminin, iar modelele din lână sau cașmir sunt cele mai apreciate. Beretele în nuanțe de bej, camel sau bordo sunt ușor de purtat și completează foarte bine un palton, un trench gros sau o geacă elegantă.

O beretă simplă oferă un look clasic, iar modelele decorate cu mici detalii pot adăuga un plus de personalitate. Important este să alegi un model care stă bine și se potrivește cu forma feței tale.

Eșarfe mari și pufoase

Eșarfele mari sunt vedetele sezonului rece. O eșarfă voluminoasă este practică și arată bine în același timp. Poți să o porți strâns în jurul gâtului sau lăsată lejer peste umeri, în funcție de cum îți place. Eșarfele din lână, cașmir sau amestecuri groase sunt cele mai căutate, deoarece țin de cald și au o textură plăcută.

Printre cele mai populare modele se află eșarfele în carouri. Acestea oferă un aspect modern și sunt ușor de integrat într-un outfit simplu. Carourile în nuanțe clasice – roșu, verde, gri, crem – sunt preferatele sezonului. Dacă vrei ceva diferit, poți alege o eșarfă în culori puternice sau modele color-block.

Eșarfa este un accesoriu extrem de versatil. Pe lângă rolul ei de a te proteja de frig, poate completa un palton lung, o jachetă groasă sau chiar o simplă geacă scurtă. Este un accesoriu ideal pentru zilele în care vrei să adaugi un detaliu în plus, fără să schimbi complet ținuta.

Mănuși elegante și practice

Mănușile sunt unul dintre cele mai importante accesorii ale sezonului rece. Mâinile se răcesc cel mai repede, iar o pereche bună de mănuși poate face diferența în zilele cu temperaturi scăzute.

Mănușile din piele sunt considerate cele mai elegante. Se potrivesc cu paltoane, jachete din stofă și ținute mai feminine. Avantajul pielii este că protejează bine de vânt și nu se umezesc la fel de ușor. Modelele în negru sau maro sunt cele mai purtate, dar și tonurile de roșu burgund, verde închis sau bleumarin sunt în tendințe.

Pentru stiluri mai casual, mănușile tricotate sau cele din lână sunt o alegere potrivită. Sunt comode, plăcute la atingere și se potrivesc cu ținutele de zi. Modelele cu nasturi decorativi, torsade sau mici detalii sunt foarte populare.

Căciulile, eșarfele și mănușile sunt accesoriile esențiale ale sezonului rece. Sunt practice, confortabile și ușor de integrat în orice stil. Anul acesta se poartă modelele simple, culorile neutre, croielile confortabile și seturile coordonate. Indiferent de preferințe, aceste accesorii te ajută să te protejezi de frig și să ai ținute bine construite în fiecare zi.

Dacă ești în căutare de o căciulă nouă, o eșarfă voluminoasă sau o pereche de mănuși confortabile pentru iarna aceasta, pe pami.ro găsești modele variate și călduroase, potrivite pentru zilele reci de iarnă.