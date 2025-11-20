Andra Marinescu, Fondator AsertivO și Director PFPSS: de la frica de „azil” la standardul premium de îngrijire pentru seniori

La Congresul Național de Îmbătrânire Activă 2025, desfășurat la Palatul Parlamentului, într-o sală în care se decid politici publice esențiale pentru România, a urcat pe scenă Andra Marinescu , în dublă calitate:

· Fondator AsertivO, unul dintre cele mai moderne centre pentru seniori din țară

· Director al Patronatului Furnizorilor Privați de Servicii Sociale (PFPSS), organizația care reprezintă la nivel național interesele furnizorilor privați de servicii sociale și standardele în domeniu

Prezența ei în conferința de deschidere, alături de miniștri, senatori, europarlamentari, reprezentanți ai Bisericii, ai mediului universitar și ai unor instituții fundamentale din sănătate și protecție socială, confirmă faptul că vocea ei este astăzi una dintre cele mai relevante când vine vorba despre îngrijirea seniorilor în România.

Ca Director PFPSS, Andra Marinescu nu reprezintă doar AsertivO – ea reprezintă întregul sector privat de servicii sociale, un pilon esențial într-o țară în care nevoile vârstnicilor cresc de la an la an, iar politicile publice trebuie adaptate la realitatea din teren.

Un discurs care începe cu o propoziție pe care România o cunoaște prea bine

Andra a început discursul cu o frază foarte cunoscută în familiile românești:

„Lasa că știu eu, când nu o să mai ai nevoie de mine și eu nu o să mai pot, o să mă duci la azil!”

Ea explică faptul că această propoziție nu este doar o teamă, ci un simptom al unei generații care:

· a fost expusă la știri negative despre „azilele groazei”,

· nu a avut acces la informații moderne despre îngrijirea pe termen lung,

· nu a văzut exemple pozitive amplu prezentate în media,

· asociază centrele de îngrijire cu abandonul, nu cu sprijinul.

„Este o frică adâncă, pentru că în România ‘azilul’ a însemnat prea des neputință și lipsă de respect”, a subliniat ea în fața participanților.

Andra Marinescu – profesionist implicat în îmbunătățirea îngrijirii seniorilor în România

Prin activitatea ei, Andra îmbină două lumi complementare:

1. Lumea practică, din teren – la AsertivO

Urmărește direct, zi de zi, nevoile reale ale vârstnicilor, familiilor lor și provocările sistemului.

2. Lumea de reprezentare și politici publice, prin PFPSS

Aici luptă pentru:

· standarde clare,

· legislație coerentă,

· debirocratizare,

· transparență,

· respect real pentru furnizorii privați,

· parteneriat cu statul și cu societatea civilă.

Prin activitatea sa de zi cu zi, atât ca Fondator AsertivO, cât și ca Director al Patronatului Furnizorilor Privați de Servicii Sociale (PFPSS), Andra Marinescu este implicată în mod direct în dezvoltarea și promovarea unor standarde mai bune de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Experiența acumulată în lucrul cu rezidenții, familiile acestora și cu furnizorii de servicii sociale îi permite să aducă în spațiul public și la nivel de dialog instituțional o perspectivă ancorată în realitate, orientată spre soluții concrete pentru îngrijirea pe termen lung. Andra nu vorbește „din exterior”, ci dintr-o poziție în care înțelege fiecare nivel – de la îngrijirea zilnică, până la impactul deciziilor luate la nivel național.

AsertivO – modelul premium de îngrijire pentru seniori din România

Centrele tradiționale pentru vârstnici sunt, în imaginarul colectiv, spații triste, gri, reci, în care oamenii sunt „parcați până…”.

AsertivO sparge această percepție printr-un model complet diferit:

• Spațiu premium

Situat într-un fost hotel de 4 stele, AsertivO are camere luminoase, mobilate modern, spații comune elegante, grădini, terase și zone de relaxare.

• Servicii medicale complete

Monitorizare 24/7, vizite medicale periodice, tratamente administrate corect, recuperare, fizioterapie, planuri personalizate.

• Viață socială activă

Ateliere, activități, terapie ocupațională, evenimente tematice, jocuri, ieșiri controlate.

• Meniu personalizat

Mâncare gătită zilnic, adaptată fiecărui rezident în funcție de nevoi medicale, preferințe și recomandări nutriționale.

• Siguranță și demnitate

Seniorii sunt tratați cu respect, răbdare și căldură, iar familiile au transparență totală asupra evoluției lor.

Nu este o „instituție”, ci o comunitate modernă, în care vârstnicul este privit ca un om complet, nu ca un „beneficiar”.

Copiii vor să ajute, părinții refuză. Andra Marinescu explică durerea invizibilă

În discursul ei, Andra Marinescu a vorbit despre una dintre cele mai comune situații din ultimii ani:

· copiii sunt plecați în Italia, Germania, Spania, SUA;

· părinții rămân singuri în România, uneori bolnavi, uneori depresivi, alteori incapabili să se descurce;

· vecinii, medicii sau instituțiile anunță familia că situația se degradează;

· dar părinții refuză categoric ideea unui centru.

„Mă duci la azil ca să mor acolo?” este o frază pe care Andra o aude aproape zilnic în conversațiile inițiale.

Aici intervine abilitatea ei de comunicare, empatie și explicare calmă:

· ce este, de fapt, un centru modern;

· cum arată o cameră;

· ce înseamnă îngrijirea medicală;

· că există libertate, nu închidere;

· că familia poate vizita oricând;

· că se poate începe cu o perioadă limitată, fără nicio obligație.

Modelul de 30 de zile – inovație în România

Andra a introdus, împreună cu echipa AsertivO, un model unic:

• primele 30 de zile sunt de acomodare

Un timp în care:

· seniorul vede cum se simte,

· familia se convinge de calitate,

· centrul analizează nevoile reale.

Este o perioadă echilibrată, fără presiune, în care toate părțile pot lua o decizie informată.

Foarte mulți seniori, intrând reticenți, ajung apoi să spună:

„E mai bine decât acasă.”

Iar familiile găsesc, în sfârșit, liniște.

Birocrația: obstacolul care pune presiune pe vârstnici

Andra Marinescu, în calitate de Director PFPSS, a vorbit și despre o realitate ignorată adesea:

birocrația inutilă aplicată centrelor private, chiar și acolo unde costurile sunt suportate integral de familie.

De ce trebuie un vârstnic, care alege singur, să treacă prin:

· anchete sociale,

· dosare greoaie,

· informări către DGASPC,

· proceduri gândite pentru cazuri sociale, nu private?

Andra nu cere eliminarea controalelor, ci adaptarea logică a legislației:

Iar mesajul ei a primit sprijin din partea multor specialiști prezenți, care cunosc dificultățile sistemului.

Andra Marinescu – implicată activ în procesele de schimbare la nivel național

Rolul de Director PFPSS o pune pe Andra într-o poziție strategică:

· reprezentant al furnizorilor privați de servicii sociale,

· participant activ în consultări legislative,

· promotor al standardelor de calitate,

· partener direct al instituțiilor publice.

La nivel național, PFPSS reprezintă sute de centre private și mii de angajați din domeniul îngrijirii. Andra Marinescu devine astfel una dintre cele mai influente voci în modernizarea sistemului de îngrijire pe termen lung din România.

Mesajul ei final, aplaudat în sală

Discursul Andrei Marinescu s-a încheiat cu un mesaj care a generat reacții puternice în sală:

„Mi-aș dori foarte mult să reușim să fim noi acea generație care transformă cuvântul ‘azil’ într-un simbol al respectului, și nu al fricii.”

Aceasta este esența muncii ei, atât ca fondator AsertivO, cât și ca Director PFPSS.

Indiferent dacă ești membru al unei familii care caută soluții pentru un părinte, ești profesionist în domeniul social sau medical, sau faci parte din structurile de decizie, ai un rol direct în felul în care România își tratează seniorii. Te invităm să descoperi AsertivO – modelul modern de îngrijire premium, transparentă și demnă – și să te alături celor care cred că vârstnicii merită respect, grijă și un loc pe care să îl simtă „acasă”. Doar împreună putem construi schimbarea.