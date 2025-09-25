Iphone 17 air data de lansare este aproape și va aduce un telefon din titan. foto: cgtrader.com

Apple pregătește lansarea iPhone 17 Air în toamnă. Conform datelor oficiale, Apple ar urma să prezinte iPhone 17 Air alături de iPhone 17 de bază, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max în cadrul unui eveniment de la sediul Apple, pe 10 septembrie. Noile iPhone-uri se vor lansa oficial pe 12 septembrie 2025 și ar urma să fie disponibile pentru precomandă aproape imediat. Despre ce va aduce iphone 17 air data de lansare și la ce specificații să te aștepți de la cel mai subțire iPhone, în rândurile de mai jos.

iPhone 17 Air va rămâne la titan, spre deosebire de modelele Pro și Pro Max

Iphone 17 air data de lansare este aproape și va aduce un telefon din titan, în timp ce modele ca iPhone 17 Pro și Pro Max vor reveni la aluminiu. Titanul va fi rezervat exclusiv pentru iPhone 17 Air. Potrivit lui Ming-Chi Kuo, telefonul va folosi o ramă fabricată dintr-un aliaj mixt de titan și aluminiu, cu un procent mai mic de titan decât cel utilizat la modelele Pro actuale.

Dacă celelalte modele vor fi mai grele, modelul Air, pe de altă parte, se așteaptă să ocupe o poziție diferită în gamă, cu un design deosebit de subțire și ușor.

iPhone 17 Air va avea un display de 6.6 inch cu rezoluție 1.260 x 2.736 pixeli

Odată cu lansarea versiunii iOS 26 Developer Beta 2, Apple a introdus primul element care confirmă existența mult discutatului iPhone 17 Air, modelul ultra-subțire care înlocui modelul lipsă al gamei, adică modelul Pro.

Confirmarea nu vine printr-o menționare explicită a următorului iPhone, ci mai degrabă prin introducerea unei noi rezoluții. Intrând în detaliu, iOS 26 include acum referințe la o imagine de fundal concepută pentru o rezoluție de 420 x 912 pixeli, care, atunci când este tradusă în format Retina (deci de 3x pe fiecare dimensiune), se traduce la 1.260 x 2.736 pixeli, o valoare foarte apropiată de rezoluția așteptată pentru iPhone 17 Air, estimată anterior la 1.260 x 2.740 pixeli.

După cum știm cu toții din zvonuri, iPhone 17 Air este așteptat să aibă un ecran de 6.6 inch, care se situează chiar între ecranul de 6.3 inch al iPhone 16 Pro și ecranul de 6.9 inch al iPhone 16 Pro Max, așa că numărul găsit în codul iOS 26 pare să confirme exact acest detaliu.

iPhone 17 Air va avea o grosine de 5.5 mm și o greutate sub 150g

Odată cu iphone 17 air data de lansare vom avea parte de unul dintre cele mai subțiri și mai ușoare iPhone-uri lansare vreodată. Majin Buu, o sursă pe care o putem considera extrem de fiabilă, a confirmat și a dezvoltat ceea ce a apărut deja, oferind câteva detalii suplimentare despre acest dispozitiv care, cu o grosime de doar 5.5 mm și o greutate estimată la aproximativ 146 de grame, se așteaptă să se numească iPhone 17 Air.

Se spune că designul iPhone 17 Air se bazează pe o ramă de aluminiu din seria 7000, un aliaj utilizat și în industria aerospațială, care ar combina rezistența structurală cu ușurința.

Spatele din sticlă va asigura compatibilitate deplină cu Face ID, MagSafe și încărcarea wireless, în timp ce pe partea frontală, Apple este așteptată să utilizeze un panou OLED cu Dynamic Island, tehnologie ProMotion cu o rată de reîmprospătare de până la 120Hz și mod Always-On.

Ecranul va fi probabil protejat de sticlă Ceramic Shield, concepută pentru a oferi o rezistență mai mare la zgârieturi și impacturi.

Adoptarea unui ecran mai mic nu este o coincidență: alegerea a fost dictată aparent de necesitatea de a evita problemele structurale deja observate în trecut, cum ar fi bendgate-ul. În acest sens, display-ul mic ajută la asigurarea unei integrități mai mari a corpului ultra-subțire al dispozitivului.

Greutatea totală estimată de aproximativ 146 de grame este posibilă datorită unei combinații a mai multor elemente ușoare: rama din aluminiu (25-30 g), ecranul OLED optimizat (35 g), un modul de cameră simplificat cu un singur senzor de 48 MP (5-7 g), placa logică cu un cip A19 de 3 nm (10-12 g), componente electronice, inclusiv MagSafe (10-12 g), sticla din spate (15 g) și, în final, o baterie cu o greutate de aproximativ 35 g, cu tehnologie siliciu-carbon.

iPhone 17 Air va avea o cameră principală singulară de 48MP

Departamentul de camere foto reflectă, de asemenea, filosofia reducerii la esențial. Se așteaptă ca iphone 17 air data de lansare să aducă un telefon o singură cameră principală de 48MP, plasată în colțul din stânga sus pentru o estetică curată.

Camera frontală de 24MP este considerată a fi o îmbunătățire semnificativă față de cea de 12MP de pe iPhone 16, oferind o rezoluție mai mare pentru selfie-uri și apeluri video.

iPhone 17 Air se va lansa cu cipul Apple A19

Din punct de vedere al performanței, dispozitivul ar urma să fie alimentat de cipul Apple A19, fabricat printr-un proces de 3 nanometri.

Ar fi susținut de 8 GB de RAM, în timp ce departamentul de conectivitate ar include Wi-Fi 7, suport global pentru eSIM, rețea 5G, încărcare wireless și toate caracteristicile deja cunoscute, inclusiv compatibilitatea cu noile funcții de inteligență artificială pe care Apple le va introduce odată cu iOS 26.

iPhone 17 Air se va lansa cu o baterie de 2.900 mAh

Bateria iPhone 17 Air va o formă de L și va fi închisă într-o carcasă metalică, probabil cu același sistem de adeziv electromagnetic pe care l-am văzut deja la unele modele de iPhone din generațiile anterioare.

Punctul sensibil ar fi, însă, capacitatea sa care va fi de doar 2.900 mAh. Acest lucru este în concordanță cu ceea ce se aștepta în ultimele săptămâni: cei mai fiabili utilizatori ai sursei vorbeau despre o baterie între 2.800 și 3.000 mAh. Întrucât iPhone 17 Air este un smartphone extrem de subțire, estimat la aproximativ 5.5 mm grosime, capacitatea bateriei va avea inevitabil de suferit.

Durata de viață a bateriei iPhone 17 Air ar putea lăsa de dorit, indiferent de orice optimizări software sau hardware pe care Apple ar putea decide să le implementeze.

Conform unor zvonuri, iPhone 17 Air s-ar putea să nu reziste toată ziua, chiar și în cazul unei utilizări moderate. Rămâne să vedem cum va gestiona Apple până la urmă această problemă, zvonuri urmând să mai apară odată ce se apropie iphone 17 air data de lansare.