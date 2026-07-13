Calendar tratamente fitosanitare: ce faci în grădină în fiecare sezon

7 minute de citit Publicat la 17:07 13 Iul 2026 Modificat la 17:07 13 Iul 2026

Aplicarea tratamentelor la momentul potrivit contribuie la protejarea culturilor și la obținerea unor recolte sănătoase. Sursă foto: AI

Cele mai multe pierderi din grădină nu vin din lipsa produselor. Vin din momentul greșit de aplicare.

Un fungicid dat după ce mana s-a instalat pe vița de vie nu mai salvează frunzele afectate. Un insecticid dat după ce viermele fructelor a intrat în măr nu îl mai scoate de acolo. Un erbicid dat prea târziu, când buruienile au înflorit și au făcut semințe, nu mai rezolvă problema din acest sezon.

Calendarul de tratamente e cel mai important instrument pe care îl ai în grădină. Nu e rigid – depinde de zonă geografică, de temperatură, de cantitatea de precipitații. Dar logica rămâne aceeași peste tot: tratezi la momentul potrivit sau nu tratezi eficient.

Iarna și începutul primăverii: pregătirea culturii

Înainte de umflarea mugurilor (februarie-martie)

E momentul tratamentelor de repaus vegetativ. Plantele nu au frunze, deci concentrațiile mai mari nu le ard. Acum se aplică:

Uleiuri horticole – tratament mecanic împotriva ouălor de insecte depuse pe scoarță (păduchi țestoși, ouă de acarieni, ouă de păianjeni de plante). Acoperă complet ramurile și trunchiul. Un litru de ulei horticol la 10 litri de apă e o doză uzuală, dar citește eticheta produsului ales.

Zeama bordeleză 3% – tratament fungicid cupric în concentrație mare, permis înainte de vegetație. Curăță scoarța de sporii de boli fungice hibernanți. Se aplică pe pomi, viță de vie și arbuști fructiferi.

Produse pe bază de cupru sau sulf – alternativă sau complement la zeama bordeleză. Alege în funcție de cultură și de bolile specifice zonei tale.

La umflarea și spargerea mugurilor

Acesta e momentul cel mai vulnerabil pentru atacul puricelui maculat al prunului, al păduchilor de frunze și al primelor infecții fungice. Se aplică primul insecticid și primul fungicid din sezon.

La vița de vie: tratamentul împotriva excoriozei (Phomopsis viticola) se face la 3-5 cm lungime a lăstarilor.

La pomi: tratamentul împotriva rapănului (Venturia inaequalis la măr și păr) începe la umflarea mugurilor și continuă pe tot parcursul înfloririi.

Primăvara: sezonul tratamentelor intensive

Aprilie-mai e perioada cu cele mai multe tratamente din an. Temperaturile cresc, umiditatea e mare după ploi și dăunătorii devin activi.

Vița de vie

Mana (Plasmopara viticola) e principala amenințare. Primul tratament preventiv se face la 8-10 frunze pe lăstari, înainte de prima ploaie de risc (mai mult de 10 mm precipitații când temperatura depășește 10 grade Celsius noaptea).

Făinarea (Uncinula necator) se tratează cu sulf sau cu fungicide sistemice. Alternarea e obligatorie – o boală tratată tot sezonul cu același produs activ dezvoltă rezistență în 2-3 ani.

Intervalul dintre tratamente: 7-14 zile în perioadele ploioase, 14-21 de zile în perioadele secetoase.

Pomii fructiferi

La căderea petalelor de măr și păr începe tratamentul împotriva viermelui fructelor (Cydia pomonella). Primul tratament la 7-10 zile după căderea petalelor, urmat de tratamente la 10-14 zile până în iulie.

Rapănul se combate preventiv, la fiecare ploaie de risc. După o ploaie de 10 mm, ai o fereastră de 48-72 de ore pentru tratament eficient.

Puricele maculat al prunului și puricele maculat al cireșului cer insecticide la începerea înfloririi sau imediat după.

Legumele

La răsadul de tomate, ardei și vinete: primul tratament împotriva manei la plantare sau imediat după. Continuare la 7-10 zile în perioadele ploioase.

Gândacul de Colorado pe cartofi și tomate: primul tratament la apariția primelor larve. Nu aștepta să fie mulți – la 2-3 larve pe plantă, tratează. La o infestare masivă, eficiența e mai mică și costul mai mare.

Afidele pe ardei și castraveți: insecticid la prima observare, mai ales pe lăstarii tineri.

Gazonul

Erbicidul pentru gazon se aplică primăvara devreme, când buruienile sunt în stadiu de plăntuță (1-3 frunze). Alege un erbicid selectiv – unul care elimină buruienile cu frunză lată fără să afecteze gazonul. Un erbicid total aplicat pe gazon îl distruge integral.

Vara: monitorizare și intervenții țintite

Iunie-iulie e sezonul în care presiunea dăunătorilor e maximă, dar și în care planta are cea mai mare capacitate de a absorbi nutrienți.

Tratamente cu insecticide

Viermele fructelor continuă atacul pe măr, păr și nuc până în august. Al doilea zbor al fluturelui are loc în iulie. Tratamente la 10-14 zile în toată această perioadă.

Tripșii atacă ardeii, castraveții și florile ornamentale. Sunt mici și se văd greu – verifică dosul frunzelor. Insecticidele sistemice funcționează mai bine decât cele de contact pentru tripși.

Musculița albă se înmulțește exploziv în sere și solarii pe timp cald. Plăcuțele adezive galbene (capcane cu feromoni vizuali) îți arată densitatea populației și momentul potrivit de tratament.

Acarienii atacă vița de vie, pomii și legumele pe timp cald și secetos. Folosește acaricide – nu insecticide obișnuite, care nu acționează pe acarieni și uneori le stimulează înmulțirea prin eliminarea prădătorilor naturali.

Tratamente cu fungicide

La vița de vie: continuarea programului anti-mană și anti-făinare până la închiderea boabelor (când boabele se ating în ciorchine). După închidere, tratamentele anti-mană nu mai sunt necesare, dar cele anti-botrytis (putregai cenușiu) sunt importante.

La tomate: tratamente împotriva manei tomatelor și împotriva alternariozei pe tot parcursul verii.

Îngrășăminte

Vara e perioada cheie pentru îngrășămintele foliare. Aplică ingrasaminte cu potasiu și calciu în faza de umplere a fructelor – reduc crăparea și îmbunătățesc calitatea. Îngrășămintele foliare cu magneziu corectează rapid cloroza inter-nervală vizibilă la vița de vie și tomate.

Toamna: pregătirea pentru iernare și tratamentele finale

August-septembrie

La vița de vie: ultimele tratamente anti-botrytis înainte de cules, cu respectarea intervalului de preharvest (minimum 21 de zile înainte de recoltare pentru majoritatea fungicidelor).

La pomi: ultimul tratament anti-rapăn și anti-monilioză. Strângerea și distrugerea fructelor căzute – acestea sunt sursa principală de inoculare pentru sezonul următor.

La legume: recoltarea și curățarea resturilor vegetale. Resturile de tomate, ardei sau castraveți lăsate pe sol păstrează inoculul fungic și sporesc atacul în sezonul următor.

Octombrie-noiembrie

Tratamentul de toamnă cu zeamă bordeleză 1-1,5% pe vița de vie după căderea frunzelor curăță scoarța de sporii fungici. E mai puțin concentrată decât tratamentul de iarnă, dar ține cont că frunzele căzute nu trebuie să mai fie pe sol.

Îngrășămintele de toamnă cu fosfor și potasiu se aplică pe gazon și la baza pomilor. Azotul nu se aplică toamna – stimulează o creștere vegetativă care e vulnerabilă la îngheț.

Stropirile insecticide de toamnă pe pomi (împotriva păduchilor de scoarță și a ouălor de iarnă) completează programul anual.

Tratamentul semințelor înainte de semănat

Grâul de toamnă se tratează înainte de semănat cu fungicide specifice împotriva mălurii și a tăciunelui. Un kilogram de sămânță netratată poate introduce boli în întreaga parcelă.

Erbicidele: momentul contează mai mult decât produsul

Un erbicid aplicat pe buruieni mici (1-3 frunze) funcționează cu doze mai mici și dă rezultate mai bune. Același produs aplicat pe buruieni mari (6-8 frunze) necesită doză maximă și poate lăsa unele plante necontrolate.

Erbicidele presemănat se aplică pe sol înaintea semănatului și formează un strat care inhibă germinarea semințelor de buruieni. Se încorporează în sol prin ploaie sau udare. Eficiente timp de 4-8 săptămâni.

Erbicidele postsemănat se aplică după răsărirea culturii și a buruienilor, în stadii precise de vegetație. Citește eticheta pentru stadiul recomandat – e specific atât pentru cultură cât și pentru buruieni.

Erbicide totale sunt folosite toamna pe terenul gol după recoltă și pregătesc parcela pentru sezonul următor. Glyphosate-ul e cel mai frecvent erbicid total, cu efect sistemic – pătrunde în plantă și o distruge inclusiv la rădăcină.

Ce este un adjuvant și când îl folosești

Adjuvantul nu e un pesticid. E un produs care îmbunătățește performanța pesticidului cu care îl amesteci.

Adăugat în apa de stropire, un adjuvant poate reduce tensiunea superficială și permite picăturii să se întindă pe frunză în loc să se rostogolească. Poate îmbunătăți absorbția substanței active prin cuticula frunzei. Sau poate stabiliza soluția de stropire la temperaturi extreme.

Se folosește când: frunzele au o cuticulă groasă (legume cu ceară, conifere), când temperaturile sunt mari și apa se evaporă rapid din soluție, sau când eticheta produsului recomandă adăugarea unui adjuvant.

Doza: 0,1-0,2% din volumul soluției, dacă nu e altfel specificat.

Regulatorii de creștere: nu sunt îngrășăminte

Regulatorii de creștere sunt substanțe care influențează procesele fiziologice ale plantei fără să o hrănească. Există mai multe tipuri:

Cei care măresc numărul de fructe legate – se aplică la înflorire sau imediat după.

Cei care scurtează internodiile la cereale (reducerea indicelui de paie) – previn căderea culturii și măresc rezistența tulpinii.

Cei care întârzie sau activează maturarea – folosiți în viticultură pentru controlul momentului culesului.

Tratamentele anti-îngheț formează o categorie aparte: protectori foliari care reduc punctul de înghețare a țesuturilor. Se aplică preventiv cu 12-24 de ore înainte de un îngheț anunțat. Nu funcționează dacă e aplicat după ce înghețul a avut loc.

Întrebări frecvente

Cât de des stropesc vița de vie împotriva manei? În perioadele ploioase (mai-iulie), la 7-10 zile. În perioadele secetoase, la 14-21 de zile. După fiecare ploaie mai mare de 10 mm când temperatura depășește 10 grade Celsius noaptea, retratezi dacă au trecut mai mult de 7 zile de la ultima stropire.

Pot amesteca un insecticid cu un fungicid în același rezervor? De multe ori da, dar nu întotdeauna. Verifică compatibilitatea în eticheta ambelor produse. Unele combinații produc reacții chimice sau reduc eficiența unuia dintre produse.

Când nu mai tratez cu insecticide înainte de recoltă? Fiecare produs are un interval de preharvest (PHI) trecut pe etichetă. Respectă-l. Intervalele variază de la 3 la 30 de zile în funcție de substanța activă și de cultură.

Ce fac dacă a plouat imediat după ce am stropit? Dacă a plouat la mai puțin de 2 ore de la aplicare, repetă tratamentul. Dacă a plouat după 2-4 ore, depinde de produs – cele sistemice sunt deja parțial absorbite, cele de contact pot fi spălate. Citește eticheta pentru rezistența la ploaie.

Erbicidul selectiv pentru gazon funcționează pe orice buruieni? Nu. Fiecare erbicid controlează un anumit spectru de buruieni. Verifică lista de pe etichetă. Dacă ai buruieni care nu sunt în listă, produsul nu le va controla.